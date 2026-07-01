메시도, 호날두도, 펠레도 이렇지 않았다...'28살-18골' 음바페, 어쩌면 월드컵 역사상 최고 선수

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[스포츠조선 김대식 기자]어쩌면 우린 월드컵 역사상 최고의 선수를 지켜보고 있는 것일지도 모르겠다.

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프랑스는 1일(한국시각) 미국 뉴저지주의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 3대0으로 승리했다. 16강에 오른 프랑스는 독일을 제압하는 이변을 연출한 파라과이와 8강을 두고 격돌한다

음바페(레알 마드리드)가 스웨덴을 상대로 또 멀티골을 꽂았다. 전반 45분 우스망 뎀벨레의 패스를 받은 음바페는 사각에서 수비수를 제친 뒤 마무리한 선제골을 터트렸다. 2-0으로 앞서던 후반 29분에는 마이클 올리세의 절묘한 패스를 받아 깔끔하게 밀어 넣은 쐐기골을 기록했다. 또 2골을 추가한 음바페는 이번 대회에서만 6골을 만들어냈고, 월드컵 통산 득점을 18골로 늘렸다. 19골로 월드컵 역사상 최다 득점자인 리오넬 메시에 이어 단독 2위인 음바페다.

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음바페의 월드컵 역사는 2018년 러시아에서 시작됐다. 당시 18세였던 음바페는 프랑스 역대 월드컵 최연소 출전, 최연소 득점, 최연소 결승전 출전이라는 세 가지 기록을 한꺼번에 세우며 4골을 기록했다. 프랑스는 우승을 차지했고, 음바페는 세계가 주목하는 최고 유망주로 도약했다.

2022년 카타르에서 음바페는 세계 최고가 됐다. 음바페는 8골을 폭발시켜 만 24세 이전 펠레가 보유하고 있던 월드컵 최다 득점 기록을 훌쩍 뛰어넘었다. 결승전은 전설로 남았다. 아르헨티나에 0-2로 끌려가던 후반, 음바페는 단 95초 만에 두 골을 터뜨려 승부를 연장까지 끌고 갔고, 연장 후반에도 동점골을 추가하며 해트트릭을 완성했다. 승부차기 끝에 준우승에 그쳤지만 음바페는 자신이 왜 세계 최고 중 한 명인지를 제대로 증명했다.

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그리고 2026년 북중미. 세 대회 연속 골 사냥을 이어간 음바페는 조별리그 세네갈전 멀티골을 시작으로 빠르게 득점 페이스를 높였고, 스웨덴전 멀티골로 통산 18골 고지를 밟았다. 2018년 4골, 2022년 8골, 그리고 이번 대회 6골. 세 번의 월드컵에 걸쳐 차곡차곡 쌓아온 숫자다. 메시까지 남은 거리는 이제 단 1골이다.

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이번 대회에서 메시를 앞지르지 못하더라도 음바페한테는 기회가 아직 많이 남았다. 메시는 1987년생으로 곧 불혹이다. 더 이상의 월드컵 출전은 없을 가능성이 높다. 그에 비해 음바페는 1998년생으로 아직 30대도 진입하지 않았다. 2030년 월드컵에 음바페가 부상만 없다면 월드컵 역대 최다 득점자로 도약할 수 있을 것이다.

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일단 이번 대회에서의 성적이 중요하다. 프랑스는 음바페를 앞세워 파죽지세로 16강에 안착했다. 음바페가 이런 활약을 멈추지 않는다면 프랑스의 결승행을 막을 만한 팀은 보이지 않는다. 두 대회 연속 월드컵 득점왕에 오를 수 있는 음바페다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com