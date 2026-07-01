'불꽃야구' 배재고 편, 결국 방송 취소…제작사 "논란 심각하게 판단"

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[스포츠조선 조민정 기자] '불꽃야구' 제작진이 5·18 민주화운동 희화화 논란에 휩싸인 배재고 편을 결국 방송하지 않기로 결정했다.

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제작사 스튜디오 C1은 1일 공식 유튜브 채널 공지사항을 통해 "최근 불거진 배재고 관련 사안을 무겁게 받아들였다"며 "오는 7월 6일 방송 예정이던 배재고 편은 공개하지 않기로 했다"고 밝혔다. 이어 "시청자 여러분의 너른 양해를 부탁드린다"며 "7월 13일에는 성남고 편으로 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.

당초 배재고는 지난달 서울 고척스카이돔에서 '불꽃 파이터즈'와 맞대결을 펼쳤으며 해당 경기는 생중계 이후 편집본이 공개될 예정이었다.

하지만 이후 배재고 야구부가 전국 고교야구대회에서 부적절한 응원 구호를 외치며 논란의 중심에 섰다.

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지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기 도중 일부 선수들이 상대 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"를 반복해 외친 장면이 중계 화면에 포착됐다. 해당 구호는 지난 5월 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 이벤트 논란을 연상시키며 5·18 민주화운동을 희화화한 것 아니냐는 비판으로 이어졌다. 관련 영상이 온라인에 퍼지면서 여론은 빠르게 악화됐다.

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논란이 커지자 배재고는 학교 홈페이지를 통해 공식 사과문을 발표했다. 학교 측은 "일부 학생 선수들의 부적절한 응원으로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민 여러분께 깊은 상처를 드린 점을 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 또 해당 학생을 생활교육위원회에 회부하고 야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십과 인권 감수성, 역사 인식 교육을 실시하겠다는 후속 조치도 내놨다. 서울시교육청 역시 이번 사안과 관련해 조사에 착수한 상태다.

한편 '불꽃야구'는 예정대로 7월 13일 성남고 편을 공개할 계획이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com