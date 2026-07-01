브라이언, 침실에만 5천만원 썼다..."신라호텔 비켜" 5성급 침실 최초공개

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 브라이언이 무려 '5천만 원을 들인 침실' 내부를 공개했다.

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30일 브라이언의 유튜브 채널에는 '신라호텔 비켜! 잠에 예민한 브라이언이 5천만원들여 세팅한 5성급 호텔 침실 최초공개' 영상이 게재됐다.

이날 브라이언은 '유난스러운' 나이트 루틴을 보여주기로 했다.

손님들이 올 때마다 탐냈던 브라이언 침실의 침구들. 브라이언은 "'왜 형/오빠는 집을 호텔처럼 세팅해놔?'라고 많이 묻는다. 댓글도 많았다"라 했다.

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그는 "저처럼 약간 잠잘 때 예민한 분들이 많을 거다. 전 사실 불면증이 좀 심하다. 저한테 중요한 건 일 끝나고 집에 왔을 때, 딱 씻고 나왔을 때 침대가 나한테 '브라이언 내 위에 앉아' '내 위에 누워' '오늘 고생 좀 했지...' 이래야 한다"라고 자신만의 소신을 밝혔다.

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이어 "집에 왔을 때 침대가 세팅돼 있으면 '아... 포근하다' 일 끝나고 침대로 들어가고 싶다 이런 마음이 들지 않냐. 근데 침대가 지저분하면 안된다"라고 흥분했다.

브라이언은 침대를 정리하고 소독하는 걸 이해 못하는 제작진에 "왜 이렇게 안 살아? 독특해 인간들이..."라며 혀를 차 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "제발 이불 다 세팅된 집 친구 집에 놀러 가잖아? 제발 앉지 마라. 그건 지옥 가야 하는 행동이다"라며

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베개는 덴마크 브랜드로 인체에 무해하고 포근해 잠이 잘 오는 기능을 가지고 있었다. 이불 역시 '프렌치 럭셔리'였다. 브라이언은 "느낌도 촉감도 비싸 보이지만 가격에 비해서 럭셔리한 느낌이다"라고 추천했다.

가장 중요한 건 매트리스라는 브라이언은 "싼 걸 굳이 따지지 마라. 나에게 좋은 투자는 돈을 내서라도 사는 건 나쁘다고 생각하지 않는다"라고 강조했다.

그는 "당연히 좋고 싸면 좋지만 매트리스를 짧게 쓰고 버릴 건 아니지 않냐. 매트리스는 오래 쓴다"라고 매트리스에 큰 돈을 투자한 이유를 밝혔다.

shyun@sportschosun.com