'3천억 CEO' 여에스더, ♥남편에 매달 1억8천만원 지원 "현금도 금고 가득"

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[스포츠조선 김수현기자] 연 3천억 매출을 자랑하는 아내 여에스더를 둔 홍혜걸이 '아내 복'을 자랑했다.

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30일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 5년간의 별거 생활을 마무리하고 다시 한집살이를 시작한 여에스더, 홍혜걸 부부의 두 번째 신혼 일상이 최초로 공개됐다.

합가 1년째인 두 사람의 집 풍경이 공개됐다. 제주도의 집에서 일어난 홍혜걸은 넓은 정원에서 드러눕기도 하고 드라마에 나올만한 럭셔리 거실로 들어섰다.

김구라는 "나도 저기 제주도 집 가봤다. 갔더니 '아주머니, 과일 좀 내오세요'라 하더라"라며 가사도우미까지 둔 홍혜걸의 집에 감탄했다고 전했다.

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제주 집에는 골프용품부터 바둑, 노래방, 게임, 헬스기구까지 홍혜걸의 취미로 가득 찬 '드림 하우스'였다.

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2층에는 야외 풀장이 탁 트인 뷰 속에 자리했다. 안쪽에는 의학 서적이 가득한 홍혜걸의 서재, 에스더 침실이 있었다.

홍혜걸의 집에 있는 자전거에 쓴 돈만 해도 7천만 원에 달했다. 여에스더는 "이거랑 비슷한 게 서울에 있지 않냐"라 했지만 홍혜걸은 "그건 당신 매니저를 줬다. 그랬더니 이게 필요하다"라며 급하게 다른 주제로 말을 돌렸다.

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취미에 돈을 펑펑 쓰는 홍혜걸은 "여에스더가 참 착하다. 이런 사람이 없다"라 자랑했다.

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3000억 CEO 아내 돈 쓰는 남편, 홍혜걸은 "자기가 잘 버니까 그렇다. 사랑하는 사람이 돈을 쓰면 행복하지 않냐. 나는 좋던데"라며 해맑게 말했다.

그러면서도 "내가 돈을 어디가서 벌어"라며 뻔뻔하게 말해 웃음을 자아냈다.

홍혜걸은 "솔직한 얘기로 제가 장항준, 도경완, 이상순 다 올킬이다. 하나도 안 부럽다. 내가 제일 킹왕짱이다"라며 '아내 복 많은 남편' 중 자신이 최고라고 자부했다.

현재 수익이 안난다는 유튜브 채널, 홍혜걸은 "당신 회사에서 1억 8천만 원을 매달 지원해주지 않냐. 불우이웃돕기 차원에서 해준다. 대한민국에 남자가 2500만 명이 있는데 나 같은 놈도 한 명 있는 거다"라고 거들먹댔다.

홍혜걸은 "나중에 제주도에 유기견 목장도 하나 하고 싶다. 수익을 더 올리셔라"라며 아내에게 대놓고 돈을 요구해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com