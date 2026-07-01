장윤정 친모, '절연' 딸 이름 내세워 투자사기 의혹..장윤정 "연락 끊긴지 오래"(사건반장)

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[스포츠조선 김소희 기자]트로트 가수 장윤정의 친모 육모 씨가 오랜 기간 왕래가 끊긴 딸의 이름을 내세워 투자 사기를 벌였다는 의혹에 휩싸였다.

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지난달 30일 방송된 JTBC '사건반장'은 '유명 가수 모친, 전방위 사기극'이라는 제목으로 장윤정의 친모 육씨를 둘러싼 투자 사기 의혹을 집중 조명했다.

방송에 따르면 육씨는 찜질방에서 알게 된 60대 피해자에게 접근해 "장윤정이 출연한 '미스트롯' 관련 사업에 투자하면 수익을 낼 수 있다"는 취지로 설명하며 투자금을 받은 것으로 전해졌다. 피해자는 육씨가 딸 장윤정과 화해해 현재도 잘 지내고 있다고 거듭 언급하며 신뢰를 쌓았고, 실제 장윤정과 연락을 주고받는 것처럼 보이는 자료까지 제시해 의심하지 못했다고 주장했다.

특히 육씨는 두 대의 휴대전화를 이용해 장윤정이 자신에게 카카오톡 메시지를 보낸 것처럼 대화를 조작해 보여주는 방식으로 피해자의 신뢰를 얻은 것으로 알려져 충격을 더했다. 피해 금액은 3천만 원에 이르는 것으로 전해졌으며, 이후 피해자의 딸이 수상한 정황을 발견해 경찰에 신고하면서 사건의 전말이 드러난 것으로 알려졌다.

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수사 과정에서는 같은 수법으로 피해를 입었다고 주장하는 또 다른 피해자도 확인된 것으로 전해졌다. 경찰은 현재 관련 진술과 증거를 토대로 사실관계를 확인하며 수사를 이어가고 있다.

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이와 관련해 장윤정 측은 '사건반장'을 통해 입장을 분명히 했다. 장윤정은 이미 십수 년 전부터 모친과 연락을 끊고 지내고 있으며, 그동안 모친과 관련한 사안에 대해서는 직접적인 인터뷰를 자제해 왔다고 밝혔다.

장윤정 측 관계자는 "육씨가 여러 차례 주변 사람들을 통해 '윤정이에게 XX를 전해줘야 한다'는 식으로 접촉을 시도했지만 장윤정 씨가 전혀 응하지 않았다"라고 밝혔다. 이어 제보자 역시 "장윤정 씨도 이번 사건의 피해자일 뿐 아무런 잘못이 없다"는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

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현재 장윤정의 모친은 지난 4월부터 소재가 파악되지 않아 수사가 중지된 상태인 것으로 전해졌다. 이에 '사건반장' 측은 "육씨를 본 적이 있다면 제보해 달라"고 시청자들에게 요청했다.

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장윤정과 모친의 갈등은 이미 많은 대중이 알고 있는 바다. 장윤정은 '힐링캠프'를 통해 자신이 10년 간 번 돈을 모친과 남동생이 모두 탕진했고 오히려 10억 원의 빚이 생긴 사실을 알았다고 고백했다.

이후 육씨와 장윤정의 남동생은 '박종진의 쾌도난마' 등에 출연해 재산 탕진은 없었다고 주장했다. 또 장윤정이 육씨를 강제로 정신병원에 입원시키려 했다는 등의 주장을 제기했지만 이를 뒷받침 할 수 있는 증거가 없어 논란이 야기됐다. 그리고 가족분쟁은 법정 소송으로까지 번졌다. 육 씨는 2013년과 2014년 장윤정이 번 돈을 자신의 돈이라 주장하며 반환소송을 제기했다 패소하기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com