박미선 "이제야 ♥이봉원 잘생겨 보여"…항암 후 180도 바뀐 부부의 온도

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 박미선이 항암 치료를 겪은 뒤 남편 이봉원을 향한 마음이 달라졌다고 솔직하게 털어놨다.

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30일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에는 '아.우.디 아줌마들의 우정은 디질 때까지 (남미새 박미선, 이봉원 뱀술, 항암 치료 시절)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이경실과 박미선이 출연해 결혼 생활과 투병 이후 달라진 일상을 이야기했다.

이경실은 "봉원 오빠의 사랑은 변함이 없었다. 예전에는 표현을 안 했을 뿐인데 이제는 조금 편안해진 것 같다"고 말했고, 박미선 역시 "나도 잘하려고 노력한다. 말도 사분사분하게 하려고 한다"고 공감했다.

박미선은 "그동안 집에 있어도 없는 사람 취급을 했던 것 같다. 내가 못됐다"고 털어놓으며 "요즘은 표현도 하려고 노력하고 있다"고 밝혔다.

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그는 "예전에는 천안으로 내려가는 남편에게 '가나 보다' 정도였는데, 이제는 직접 아래까지 내려가 '조심해서 가'라고 인사한다"고 달라진 모습을 전했다.

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특히 이경실은 "박미선이 표현을 잘 안하니까 내가 일부러 '오빠, 언제부터 이렇게 멋있어졌어?'라고 말한다"라고 이야기했고, 박미선은 "요즘은 봉원 오빠가 잘생겨 보인다"고 고백해 눈길을 끌었다.

박미선은 이 같은 변화의 계기로 항암 치료를 꼽았다.

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그는 "나는 안 해본 치료가 없을 정도였다"며 "고생 끝났으니 이제 행복이 시작인 것 같다. 그 덕에 남편과의 사이도 훨씬 좋아졌다"고 말했다.

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또 "아프면서 가장 크게 느낀 건 가족의 소중함이었다"고 털어놨다.

그는 "딸이 '엄마, 혹시라도 또 아프게 돼도 걱정하지 마. 내가 항상 옆에 있을게'라고 말해줬다"며 "그 말을 듣고 큰 위로를 받았다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "예전에는 사랑한다는 말도 하지 않았는데 이제는 조금씩 표현하려고 노력하고 있다"며 "20년 넘게 하지 않았던 것들을 하나씩 바꿔가고 있는 중"이라고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com