"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 감독 32강 탈락 사과…'그래도 대표팀 감독은 계속할래요'→4년 뒤 월드컵 우승 도전

일본 팬들에게 사과하는 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독. 로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]모리야스 하지메 일본 축구 대표팀 감독이 일본의 32강 토너먼트 탈락에 대해 사과했다. 그러나 일본이 세계 정상에 설 수 있도록 계속해서 대표팀을 지휘하고 싶다는 속내를 드러냈다.

Advertisement

일본 산케이스포츠는 30일(한국시각) '일본은 축구 강국 브라질에 무릎을 꿇으며 결승 토너먼트 첫 경기 돌파에 실패했다'고 보도했다. 그러면서 매체는 하지메 감독의 인터뷰를 전했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 F조 2위로 통과한 일본은 이날 C조 1위로 올라온 브라질에게 1-2로 역전패당했다. 전반 29분 사노 카이슈가 오른발 중거리 슛으로 선제골에 성공했으나 후반 11분 브라질에게 동점골을 허용했고, 경기 종료 직전에 역전골까지 내줬다. 아쉬운 패배였다.

하지메 감독은 경기 후 인터뷰에서 "여기서 대회를 떠나야 한다는 것은 정말 아쉽다"며 "선수들은 오늘 경기에서도 전력을 다해줬고, 여기까지 오는 과정에서도 매일의 과정을 소중히 여기며 정말 열심히 해줬다"고 말했다. 이어 "선수들을 지원하는 스태프들도 정말 헌신적으로 노력해줬다"고 덧붙였다.

Advertisement

또 하지메 감독은 "이곳 휴스턴 경기장에도 많은 일본 팬들이 찾아와 줬다고, 밤늦은 시간 일본에서 우리를 응원해 준 분들이 계셨다"며 "승리를 전해드리지 못해 아쉽지만, 감독으로서 제가 부족했고 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 말했다. 그러면서 하지메 감독은 최선을 다해 노력한 일본 대표팀 선수들을 칭찬해달라고 당부했다.

EPA연합뉴스

Advertisement

하지메 감독은 4년 뒤 월드컵을 바라보고 있다.

그는 "일본 축구는 역사가 이어지면서 분명히 수준이 올라오고 있다고 생각한다"며 "하지만 아직 세계를 넘어서려면 노력하고 바꿔야 할 부분이 있다는 것을 이번 대회에서도 배울 수 있었다"고 주장했다.

Advertisement

또 그는 "일본은 세계 1위를 목표로 하고, 목표를 명확하게 한다면 반드시 그곳에 도달할 수 있다고 생각한다"며 "앞으로도 세계 정상을 목표로 일본을 위해 노력하고 싶다"고 전했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com