'음주 뺑소니' 김호중, 가석방 출소..팬 70명 "아들아 고생했다" 응원 [종합]

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[스포츠조선 정유나 기자] 음주 뺑소니 사고를 낸 뒤 징역 2년 6개월 선고받은 가수 김호중이 오늘(30일) 오전 경기도 여주 소망교도소에서 출소했다.

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이날 소망교도소에서 복역 중이던 김호중은 가석방 절차를 마친 뒤 교도소를 나섰다. 그는 오전 10시쯤 차량에 탑승해 정문을 빠져나갔으며, 현장에 대기하던 취재진 앞에는 모습을 드러내지 않았다. 다만 차량에 오르기 전 검은 정장과 마스크를 착용한 모습이 일부 포착됐다.

교도소 인근에는 이른 아침부터 70여명의 팬들이 모여 김호중의 출소를 기다렸다. 일부 팬들은 '아들아 정말 고생했다. 사랑한다.', '기다렸다. 이제 행복하자.' 등의 응원 문구가 적힌 현수막을 들고 그의 복귀를 반겼다.

앞서 김호중의 소속사는 지난 23일 김호중이 법무부 가석방 심사를 통과했다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 그는 오는 11월 예정됐던 형기 만료일보다 약 5개월 앞서 출소하게 됐다.

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김호중은 2024년 5월 서울 강남구 압구정동 일대에서 차량을 운전하던 중 반대편 택시와 충돌하는 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 당시 사고 직후 매니저가 대신 자수한 사실이 알려지며 논란이 커졌다.

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수사 과정에서 김호중은 초기에 음주 사실을 부인했으나 사고 발생 약 열흘 뒤 이를 인정했다. 다만 검찰은 사고 당시 정확한 혈중알코올농도 산정이 어렵다고 판단해 음주운전 혐의는 제외하고 위험운전치상, 도주치상 등의 혐의를 적용해 기소했다.

이후 1심과 2심 재판부는 모두 김호중에게 징역 2년 6개월을 선고했다. 김호중이 상고를 취하하면서 형이 확정됐고, 서울구치소를 거쳐 지난해 8월 소망교도소로 이감돼 수감 생활을 이어왔다.

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jyn2011@sportschosun.com