"충격" 하늘이 일본 외면했다, 日 언론마저 "월드컵 우승 목표, 한참 미달"...모리야스 '오피셜' 자진 사퇴 나올까, "아직 아무것도 정해지지 않아"

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[스포츠조선 이현석 기자]모리야스 하지메 감독도 일본 월드컵대표팀을 떠나게 될까. 그의 거취가 관심 대상이다.

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일본의 사커다이제스트웹은 30일 '브라질전 후 모리야스 감독이 거취에 대해 첫 언급을 했다'고 보도했다.

일본은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패해했다. 죽음의 조라고 여겨졌던 F조를 2위로 뚫고 올라온 일본은 상대로 브라질을 마주하며, 대반전을 노렸다. 다만 결과는 기대를 벗어나지 않았다. 일본은 이번 탈락으로 2018년. 2022년에 이어 3회 연속 토너먼트 1라운드 진출에도 불구하고 토너먼트 승리를 챙기지 못했다.

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전반 29분 사노 가이슈의 선제골로 리드를 잡았던 일본은 후반 11분 카세미루에게 동점골을 허용했다. 이후에도 분위기를 잃지 않고, 끝까지 브라질의 공세에 맞섰으나, 후반 추가시간 5분 가브리엘 마르티넬리에게 실점을 허용해 무너졌다.

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모리야스 감독도 패배 이후 고개를 숙였다. 그는 경기 종료 후 경기장을 돌며 일본 관중들에게 사과와 함께 인사를 전했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "이 시점에 대회를 떠나는 것이 아쉽다"며 "선수들은 오늘 경기에서 전력을 다했다. 여기까지 오는 과정을 모든 선수들이 소중히 여기고, 최선을 다했다. 선수들을 뒷받침한 코칭스태프와 팀 스태프들도 헌신적으로 노력했다. 승리를 전하지 못해 정말 아쉽다. 감독의 힘이 부족했다. 죄송하다는 말을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

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선전에도 불구하고 아쉬운 패배, 일본 언론은 노력에도 불구하고 차가운 평가도 빼놓지 않았다. 일본의 풋볼채널은 '사상 최강으로 여겨졌던 일본 대표팀은 목표로 삼았던 우승, 최고의 풍경은 볼 수 없었다. 변명을 하려 한다면 산더미처럼 많다. 구보 다케후사, 미토마 가오루 등이 결장했고, 32강 상대가 브라질이었던 것도 불운이다. 모리야스 하지메 감독 취임 후 일본은 확실히 강해졌다. 하지만 공식전에서는 '사상 최강'이라 부를 만한 성적을 거두지 못하고 있는 것이 현실이다'고 지적했다.

이어 '모리야스 감독은 진정한 의미에서 일본 대표팀의 역사를 바꾸지 못했다. 목표에 도달하지 못하면 수장이 교체되는 것은 당연한 일이다. 일본 대표팀은 강호들과도 좋은 경기를 펼쳤다는 정도로 만족할 수 있는 단계는 이미 지났다. 확실히 지도력은 있다. 하지만 경기장에서는 결과가 나오지 않고 있다. 인적 쇄신도 검토해야 하지 않을까'고 평가했다.

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모리야스 감독은 거취에 대해서 입을 열었다. 그는 "개인적으로는 아직 아무것도 정해지지 않았다. 거취에 관해서는 아직 아무것도 정해지지 않았다"고 밝혔다. 이번 월드컵이 일본 대표팀에는 어떤 변곡점이 될지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com