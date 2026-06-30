윤은혜 "완벽한 남자라도 불교는 NO..십일조는 대신 내줄 것" 이상형 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 베이비복스 출신 배우 윤은혜가 결혼 상대에게 바라는 조건을 솔직하게 밝혔다.

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29일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에는 베이비복스 완전체 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜가 출연했다.

이날 윤은혜는 결혼을 하지 않은 이유에 대해 "연애를 10년 넘게 안 했다. 홀리한 생활을 하다 보니까 술도 끊고 하다 보니 13년을 안 하게 되더라"고 털어놨다. 이에 이수지가 "연애 생각은 있냐"고 묻자 윤은혜는 "예전에는 없었는데 지금은 좀 있다"고 답했다.

윤은혜는 이상형 조건에 대해서도 언급했다. 그는 인성, 외모, 종교, 매력 등을 모두 본다고 하면서도 "신앙이 깊은 게 중요하다"고 강조했다.

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이상민이 "남편이 못 이기는 척 교회에 가서 십일조는 안 내면 안 될까? 이렇게 이야기를 하면?"이라고 묻자 윤은혜는 "제 십일조를 내고 제가 대신 내줄 것 같다"고 답했다.

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이어 탁재훈이 "진짜 괜찮다. 완벽한데 불교면 안 되냐"고 묻자 윤은혜는 "안 된다. 무교면 괜찮다"고 선을 그었다.

또 윤은혜는 외모는 크게 보지 않는 대신 "재미있고 술, 담배 안 하는 정도면 좋다"고 이상형을 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com