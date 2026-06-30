"죄송합니다, 죄송합니다" 일본 감독, '32강 충격 탈락' 홍명보호급 참사에 대국민 사과 "역량 부족했다"

epa13073122 Japan's head coach Hajime Moriyasu during the national anthem ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 일본 감독도 국민들에게 사과했다.

Advertisement

일본은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패를 당했다. 일본은 대회에서 탈락했다.

기대 이상의 출발이었다. 수비에 집중한 일본은 브라질을 상대로 잘 버텼다. 심지어 선제골까지 넣었다. 전반 29분 일본의 역습에서 사노 카이슈가 치고 달렸다. 브라질 수비수들이 뒷걸음질치자 카이슈는 과감하게 중거리 슈팅을 시도해 브라질 골망을 흔들었다. 전반 내내 일본은 브라질의 공격을 잘 틀어막으면서 버티는데 성공했다.

후반 초반부터 브라질이 반격을 시도했다. 후반 9분 카세미루에게 결정적인 위기를 맞았던 일본은 결국 카세미루를 막지 못했다. 후반 11분 가브리엘 마갈량이스가 올려준 크로스가 카세미루의 강력한 헤더로 연결돼 동점골이 됐다. 이후에도 일본은 수비에도 집중하면서 연장전까지도 바라봤다.

Advertisement

모든 계획이 경기 종료 직전 틀어졌다. 페널티박스로 들어온 브루노 기마랑이스가 슈팅하는 척 패스를 내주자 일본 수비수들이 모두 속았다. 기마랑이스의 패스를 받은 가브리엘 마르티넬리가 극적인 역전골을 터트렸다. 일본이 반격하기엔 시간이 너무 부족했다.

Japan's head coach Hajime Moriyasu gestures during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Advertisement

경기 후 하지메 감독은 "여기서 대회를 떠나야 하는 것이 정말 아쉽다. 선수들은 최선을 다한 결과였다. 지금은 분하지만 앞으로 더 힘을 기르기 위해 계속 노력하겠다. 팬 여러분께 승리를 선물하지 못해 죄송하다. 감독으로서 제 역량이 부족했다. 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 일본 축구팬들에게 공개적으로 사과했다.

이어 "선수들은 끝까지 최선을 다해줬다. 일본의 자부심을 느껴주시고 선수들을 칭찬해 주셨으면 한다. 분명히, 정말 분명히 일본의 수준은 높아지고 있다. 하지만 그 벽을 넘기 위해서는 아직 더 노력해야 할 부분이 있다"며 현실을 직시했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com