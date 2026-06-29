'윤남기♥' 이다은, 재혼 후 낳은 22개월 子에 결국 "미치겠네"...도통 알 수 없는 육아 고민

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[스포츠조선 김수현기자] '돌싱글즈2' 윤남기 이다은 부부가 22개월 아들 남주의 육아에 머리를 짚었다.

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29일 유튜브 채널 '남다리맥'에서는 '언제까지 안아줘야 할까요...?'라는 고민이 담긴 영상이 공개됐다.

급성장한 리은이의 발 크기에 신발을 사러 나가기로 한 네 가족은 화기애애한 분위기로 쇼핑몰로 향했다.

리은이는 엄마 아빠의 도움 없이도 원피스를 골라 입고 헤어 액세서리, 가방까지 알아서 해내는 기특한 딸이었다. 이다은은 "아무튼 리은이라 옷 입는 게 패션 감각이 있는 거 같다"라 칭찬했고 윤남기 역시 "뉴요커 느낌이다"라고 거들었다.

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아빠가 조금만 멀어져도 안아달라고 달려가는 남주를 본 이다은은 "계속 아빠한테 안아달라고 그래서 아빠는 외출이 힘들다"라 한탄했다.

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딸 리은이는 얌전히 쇼핑을 했지만 아들 남주는 아빠 윤남기에게 안아달라 떼를 쓰다 안아주면 내려달라, 내려놓자마자 다시 '나 안아'를 시전해 엄마 아빠를 난감하게 했다.

이다은은 "아니 안으면 안았다고 울고 내려놓으면 또 안으라 그러고 미치겠네. 왜 그러실까?"라며 도통 알 수 없는 22개월 마음을 궁금해 했다.

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식당에서도 아빠를 꼼짝 못하게 하는 남주, 누나가 잠시 웃겨주는 사이 윤남기는 샤브샤브 재료를 준비 하기 위해 겨우 나섰다.

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한편 이다은은 윤남기와 2022년 종영한 MBN '돌싱글즈2'에서 만나 실제 연인으로 발전, 재혼했다.

이다은은 딸 리은을 데리고 새출발했고 윤남기와의 사이에서 아들 남주를 낳았다.

shyun@sportschosun.com