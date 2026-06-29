[속보]"대한축구협회 특별감사 실시" 철퇴 빼든 최휘영 문체부 장관 "신임회장 선출도 예전방식으론 못할것"

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[스포츠조선 전영지 기자]"대한축구협회에 대해 특별감사를 실시하겠습니다."

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최휘영 문화체육부 장관이 29일 자신의 SNS를 통해 대한축구협회에 대한 특별감사를 예고했다.

최 장관은 '우리나라 축구의 참혹한 실패의 원인이 어디에서 비롯된 것인지 국민적 의혹을 규명하고 정확한 진상을 파악하기 위해 문체부는 대한축구협회에 대해 특별감사를 실시하겠다고 밝혔다. ''외부 전문가들이 포함된 조사위원회를 구성해 그동안 축구협회가 보여준 무능과 부실, 안일함의 원인을 찾아내고, 그 과정에 부조리와 비위, 위법행위가 있었다면 상응하는 책임을 엄중히 묻겠다'고 덧붙였다.

문체부는 특별감사와 조사 활동을 철저히 수행하는 데 도움이 될 수 있도록 '제보 신고창구'를 개설해 국민들로부터 제기되는 여러 의혹과 목소리를 수렴하도록 하겠다고 했다.

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이어 대한축구협회 정몽규 회장이 북중미월드컵 종료 후 사퇴를 선언함에 따라 속행될 선거방식에 대한 각종 설들과 관련해 " 일각에서 축구협회의 신임 회장 선출과 관련해 기존 정관에 따라 예전과 동일한 방식으로 할 수밖에 없다는 염려가 있는 것으로 들었다. 하지만, 허탈감에 빠진 온 국민의 간절한 열망을 이해한다면 그렇게 못할 것이다. 방법은 찾으면 된다. 축구계의 지혜와 현명한 판단을 구하겠다'고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

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[최휘영 문화체육부 장관 SNS 전문]

우리나라 축구의 참혹한 실패의 원인이 어디에서 비롯된 것인지 국민적 의혹을 규명하고 정확한 진상을 파악하기 위해 문체부는 대한축구협회에 대해 특별감사를 실시하겠습니다.

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그리고 외부 전문가들이 포함된 조사위원회를 구성해 그동안 축구협회가 보여준 무능과 부실, 안일함의 원인을 찾아내고, 그 과정에 부조리와 비위, 위법행위가 있었다면 상응하는 책임을 엄중히 묻겠습니다.

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이와 함께 조사된 내용을 바탕으로 백서를 발간하고 국민께 투명하게 공개해 향후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 뼈아픈 교훈으로 삼고, 우리 축구가 미래로 나아가기 위한 전화위복의 발판이 되도록 하겠습니다.

문체부는 특별감사와 조사 활동을 철저히 수행하는 데 도움이 될 수 있도록 '제보 신고창구'를 개설해 국민들로부터 제기되는 여러 의혹과 목소리를 수렴하도록 하겠습니다.

아울러, 일각에서 축구협회의 신임 회장 선출과 관련해 기존 정관에 따라 예전과 동일한 방식으로 할 수밖에 없다는 염려가 있는 것으로 들었습니다. 하지만, 허탈감에 빠진 온 국민의 간절한 열망을 이해한다면 그렇게 못할 것입니다. 방법은 찾으면 됩니다. 축구계의 지혜와 현명한 판단을 구하겠습니다.

#대한축구협회 #특별감사 #제보신고창구 #백서발간 #문화체육관광부