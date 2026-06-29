'이혼' 최고기 딸, 아빠 여친과 살다가...'친엄마' 유깻잎과 2주만 재회 '애틋한 모녀'

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 유깻잎이 2주만에 딸 솔잎이와 면접교섭으로 재회했다.

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29일 유깻잎은 딸 솔잎이와 얼굴을 맞댄 채 행복한 얼굴로 하트 이모티콘을 달았다.

지난 15일 이후 딱 2주만에 딸 솔잎이를 본 유깻잎은 세상 행복한 표정으로 기쁨을 짐작케 했다.

유깻잎은 최고기와 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았으나 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육 중이다.

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최근 유깻잎은 TV CHOSUN 예능 'X의 사생활'에 전 남편 최고기와 함께 출연해 이혼 이후의 삶을 공개하기도 했다.

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또한 유깻잎은 방송을 통해 4개월째 교제 중인 남자친구를 공개하며 재혼을 전제로 한 열애 중이라고 밝혔고, 최고기 역시 5년째 연애 중인 여자친구를 공개하며 각자의 삶을 이어가고 있다.

이들은 이혼 이후에도 딸을 중심으로 공동 양육을 이어가고 있으며 서로의 연인을 존중하는 모습을 보이고 있다.

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특히 유깻잎은 최고기의 현 여자친구에 대해서도 "솔잎이의 든든한 보호자이자 엄마로서 노력하는 마음은 같다"며 "편견보다는 응원의 시선으로 봐주시면 큰 힘이 될 것 같다"고 당부했다.

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shyun@sportschosun.com