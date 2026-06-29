'그리운 금강산' 작곡가 최영섭, '들국화 최성원 부친' 별세..향년 97세

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[스포츠조선 박아람 기자] 한국을 대표하는 가곡 '그리운 금강산'을 만든 작곡가이자 지휘자 최영섭이 29일 세상을 떠났다. 향년 97세.

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유가족에 따르면 고인은 노환으로 건강이 악화돼 최근 요양병원에서 치료를 받아오던 중 이날 오전 별세했다.

1929년 경기도 강화에서 태어난 최영섭은 서울대학교 작곡과를 졸업한 뒤 오스트리아 빈 국립음대 대학원에서 지휘를 전공했다. 이후 한양대학교 음악학과 교수와 중앙대학교 음악교육학과 겸임교수 등을 지내며 후학 양성에도 힘썼다.

고인은 '그리운 금강산'을 비롯해 '고요한 아침의 나라', '오! 사랑하는 나의 조국' 등 다수의 작품을 남겼다. 특히 '그리운 금강산'은 분단의 아픔과 고향 산천을 향한 그리움을 담아 세대를 넘어 꾸준히 사랑받는 대표 가곡으로 자리매김했다.

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또한 록밴드 들국화의 베이시스트이자 싱어송라이터인 최성원의 부친으로도 잘 알려져 있다.

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고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 오는 7월 1일 엄수될 예정이다.

tokkig@sportschosun.com