'강남 80평 빌라' 백지영♥정석원, 층간소음 피해.."발자국 소리 다 들려"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영, 배우 정석원 부부가 층간소음 스트레스를 털어놨다.

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27일 '백지영' 유튜브 채널에는 '데뷔 6년 만에 럭셔리 주상복합 매수한 백지영이 구축 아파트로 넘어온 이유는? (25평, 투자가치)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영, 정석원 부부는 담당 PD의 새 집을 방문했다. PD가 "옆집에서 세탁기 쓰는 소리가 들린다"라고 하자, 정석원은 "우리는 지금 그렇다. 2층에서 걸어 다니는 발자국 소리가 다 들린다"라며 공감했다.

백지영은 "우리 집은 층간 소음이 그렇게 심한 건 아니다. 되게 튼튼하게 지어져서 심한 건 아니다"라면서도 "잘 때 그러면 좀 짜증 난다"라고 솔직하게 밝혔다. 이어 "(층간 소음에 대해) 한 번 얘기한 적이 있다. 밤 늦은 시간에 소리가 나더라. 난 그냥 괜찮다. 그럴 수 있다고 생각한다"라고 덧붙였다. 그러자 정석원은 "나한테 올라가 보라며?"라고 물었고 백지영은 "그땐 좀 심했다"라고 받아쳤다.

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한편 백지영은 2013년 9세 연하 정석원과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 서울 강남구 논현동에 위치한 80평대 빌라에 거주 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com