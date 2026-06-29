"명보야, 절대 국대 감독 하지마!"…12년 전 신동엽의 풍자 현실화에 '성지순례'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자]대한민국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움을 남긴 가운데, 12년 전 방송된 'SNL 코리아'에서 신동엽이 홍명보 감독을 향해 던졌던 "절대로 국대 감독은 하지 마"라는 말이 온라인에서 재조명되고 있다.

Advertisement

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 'SNL에서 12년 전 홍명보 풍자'라는 제목의 게시물이 잇따라 올라오며 누리꾼들의 관심을 끌고 있다.

홍 감독의 사퇴 소식이 전해진 뒤 당시 방송 장면을 다시 찾는 이들이 늘어나며 이른바 '성지순례'가 이어지고 있는 것이다.

해당 장면은 2014년 방송된 'SNL 코리아'의 코너 '응답하라 1980'이다. 당시 브라질 월드컵 조별리그 탈락으로 여론의 비판을 받던 홍명보 감독을 풍자한 내용으로, 신동엽이 미래의 홍명보를, 김민교가 어린 시절의 홍명보를 연기했다.

Advertisement

신동엽은 어린 홍명보에게 "너는 아시아 최고의 수비수가 되고 국가대표 주장도 맡게 될 것"이라며 미래를 들려줬다.

Advertisement

하지만 어린 홍명보가 "선수 은퇴 후 국가대표 감독이 되겠다"고 말하자 신동엽은 정색하며 "안 돼!"라고 외쳤다.

이어 "절대로 국가대표 감독은 하지 마"라고 거듭 말한 뒤 "감독이 그렇게 하고 싶으면 딱 올림픽 대표팀 감독까지만 해"라고 덧붙였다.

Advertisement

풍자는 여기서 끝나지 않았다. 친구들이 "나중에 국가대표 감독이 되면 나도 대표팀에 뽑아 달라"고 하자 어린 홍명보는 "그래, 의리!"라고 답했고, 신동엽은 "원칙도 끝까지 못 지킬 거면 입 밖으로 꺼내지 마"라고 일침을 가했다.

Advertisement

이는 2014년 브라질 월드컵 당시 대표팀 선발을 둘러싼 논란을 풍자한 대목이었다.

또 어린 홍명보가 "최선을 다해도 지면 잘리지 않느냐"고 묻자 신동엽은 "아니던데?"라고 답해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

홍명보 감독은 2012년 런던 올림픽에서 한국 축구 사상 첫 올림픽 동메달을 이끌며 지도력을 인정받았다.

그러나 이후 2014년 브라질 월드컵과 2026년 북중미 월드컵에서 모두 조별리그 탈락이라는 아쉬운 성적을 남겼다.

결국 홍 감독은 지난 29일 기자회견을 열고 "국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 보여드리지 못했다"며 대표팀 감독직 사퇴를 발표했다.

narusi@sportschosun.com