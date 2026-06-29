일라이 이혼 6년만 재혼 속...전처 지연수 '양육비' 현실 폭로 "85만원 턱없이 부족"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 지연수가 전 남편인 그룹 유키스 출신 일라이가 주는 양육비 현실에 대해 밝혔다.

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29일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에서는 '전남편 양육비에 대한 지연수의 생각은!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지연수는 이혼 관련 고민 사연을 받고 직접 상담해주는 시간을 가졌다.

여러가지 고민을 안고 사는 싱글맘들. '양육비는 밀리면서 SNS에는 명품 자랑하는 전남편'이라는 제목의 사연에 지연수는 "그 사람의 개인 돈이니까 어쩔 수가 없다. 결국은 법으로 가는 수밖에 없다"라 했다.

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이어 "근데 양육비가 아이가 커가는데 들어가는 돈이어서 아이의 권리가 맞다. 근데 전 배우자들한테 아무리 주장해봤자 마치 자기 돈을 이 여자한테 준다고 생각한다. 남자들이 이 생각 좀 바꿔야 한다"라면서 양육비를 아까워하는 전남편들에게 일침했다.

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지연수는 "근데 그걸 어떻게 바꾸냐. 그걸(양육비) 되게 아까워한다"라며 어이없어했다.

양육비를 책정하는 기준은 따로 있었다. 지연수는 "양육비 산정표가 몇 년 전 거다. 물가는 오르는데 산정표가 아직 미흡해서 턱없이 부족하다"라 했다.

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그러면서 "난 (전남편 일라이에게) 85만 원을 받는다. 근데 최저 양육비가 64만 원이다. 제일 어린 아이에게 주는 거"라며 양육비를 주는 기한은 아이가 고등학교를 졸업할 때까지라고 전했다.

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잠시 고민하던 지연수는 "나 이거 솔직히 까놓고 말해도 되나?"라며 "마음 비우고 살아야 한다. 그거 생각하면 나만 뒤로 까무러치는 일이다"라 솔직한 자신의 생각을 밝혔다.

지연수는 "양육비에 매달리는 것보다 그냥 내가 빨리 알바를 하는 게, 현실적으로 맞다"라고 현실적인 조언을 건넸다. 실제로 지연수는 이혼 후 부족한 양육비로 아르바이트를 했다고도 전했다.

한편 지연수는 지난 2014년 11세 연하 일라이와 결혼, 2016년 아들을 품에 안았지만 2020년 이혼했다. 양육권과 친권은 지연수가 가졌다. 두 사람은 이후 TV조선 '우리 이혼했어요2'에 동반 출연, 재결합 가능성을 열기도 했지만 각자의 길을 걷게 됐다.

그런 가운데 일라이는 최근 이혼 6년 만에 깜짝 재혼을 발표해 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com