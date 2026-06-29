스타강사 김미경, 회사 부도 막으려다 실신까지 "빚만 몇십 억, 월급도 못 줘"

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[스포츠조선 이우주 기자] 스타 강사 김미경이 회사를 살리기 위해 했던 노력을 털어놨다.

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29일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에서는 '김미경 인생을 바꾼 한마디 '이제는 네가…''라는 제목의 영상이 게재됐다.

평생 열심히 살았다는 김미경은 "코로나19 때 제게 위기가 왔다. 강의를 못하게 됐다"며 "그래서 1년 동안 통장에 0원이더라. 우리 직원들이 다 나가게 생긴 거다. 그래서 직원들한테 뭐라고 얘기했냐면 '나 죽어라고 노력해서 내가 어제까지 벌었던 돈이 어디로 이동했나 알아볼 거다. 오늘 내 통장에 0원이 찍혔다는 건 어제까지 벌었던 돈은 절대 땅 밑으로 꺼지지 않는다. 반드시 다른 곳으로 이동했는데 어디로 갔는지 찾아낼 거야. 세 달만 시간을 줘' 했는데 한 달 만에 찾았다. 오프라인에 있는 게 다 온라인으로 간 것"이라 밝혔다.

이에 규모를 넓혀 온라인 강의를 시작했다는 김미경은 직원 7명이 있던 회사를 100명까지 늘리며 제2의 전성기를 맞았다. 김미경은 "그 이후로 미친 사람처럼 바쁘게 살았다"며 "누군가가 우리 회사를 천억, 2천억 밸류에 투자하겠다고 온 사람도 있었다. 교육계 최초로 상장시킬 수 있다는 얘기까지 했다. 너무 흥분됐다. 직원들이 엄청 많아지고 나는 일이 바빠 죽겠다. 완전히 새로운 걸 배웠다"고 밝혔다.

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하지만 바쁘게만 살던 김미경은 망가지는 자신을 돌볼 틈이 없었다고. 김미경은 "당시 코로나19가 끝나면서 이자가 8%까지 올라갔다. 갑자기 스타트업 투자들이 싸늘하게 식었다. 그러면서 코로나19가 끝나가니까 더 이상 온라인 영상을 안 본다. 그러니까 매출이 막 떨어졌다"며 "그때 내가 뭘 못해서 그러나 굉장히 자책했고 그때 우리 직원들도 '나이도 많은 사람이 강의나 하지 뭐하러 스타트업 같은 거나 해갖고' 하는 조롱하는 소리가 들렸고 나중에 우울증이 왜 오나 경험했다. 내가 나를 조롱하는 게 우울증이다. 끊임없이 조롱하는 소리가 들린다"고 털어놨다.

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김미경은 "할 수 있는 걸 다 해도 안 된다. 그때 어느날 회사에 있는데 집에 몇 개월을 못 들어갔다. 내가 뭐래도 10분이라도 영상을 찍건 해서 매출을 막아야 하지 않냐. 안 그러면 부도가 나니까. 그때 우리 회사 부사장이 울더라"라며 "'대표님 처음 만났을 때 얼마나 가난했는지 안다. 그때로 다시 돌아간다. 우리 이거 몇 개월 내로 망하고 대표님은 벌어놓은 거 다 끝난다. 이미 빚이 몇십 억인 데다가 직원들 줄 월급도 없다'더라. 나는 더 버티고 싶었다. 그러다 결국 쓰러졌다"라고 털어놨다.

쓰러진 이유에 대해 김미경은 "본부장들이 아침에 출근했다. 나는 주말 동안 집에도 못 들어가고 부도 안 날 방법을 고민했다. 그러다 본부장들이 웃으면서 회의실에 들어오는데 그걸 보는 순간 너무 서럽더라. 그래서 내가 지금도 너무 후회되는데 걔네한테 '내가 죽어야 속이 시원하지' 소리를 지르고 주저 앉아서 울었다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com