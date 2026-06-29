홍명보 저격했다가 3년 연락 끊겼는데..이영표, 또 "총체적 난국" 돌직구

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[스포츠조선 이게은기자] KBS 축구 해설위원 이영표가 홍명보 전 축구 국가대표팀에게 다시금 직언을 날리면서, 과거 두 사람의 연락두절설도 재조명되고 있다.

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지난 28일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 이영표가 '2026 북중미 월드컵' 조별리그 3차전 남아공전 패배 해설 후기를 전한 모습이 공개됐다.

이영표는 어두운 얼굴로 "오늘 경기는 역대 중계 중 최고난도 경기였다. 시작부터 끝까지 뭐 하나 제대로 한 게 하나도 없다. 경기 자체가 처음부터 끝까지 안 좋았기 때문에 해설할 때 안 좋은 말 밖에 할 게 없었다. 졌어도 잘 싸운 경기가 있지만 이번엔 경기 자체가 문제였다"라며 경기가 총체적 난국이었다며 쓴소리를 냈다.

또 "경기 승패의 50%는 감독에게 달려 있다"라면서 "안 좋은 얘기를 반복적으로 해야해서 (마땅한) 단어를 찾지 못했다. 할말을 잃었다"라며 무거운 심경을 전했다. 아울러 홍 전 감독이 손흥민을 선발에서 제외한 것에 대해서도 "되게 당황했다. 손흥민이 처음부터 나왔다면 (상대 팀에게) 데미지를 주지 않았을까 싶다"라며 난색을 표했다.

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이영표는 지난 2022년 채널A와의 인터뷰에서 홍 전 감독에게 경기력과 관련, 일침을 날린 일화를 전한 바 있다. 이영표는 "명언 제조기 혹은 독설가로 유명한데 어떻게 생각하나"라는 질문을 받고 "독설가라고는 생각하지 않지만, 옳지 않은 것에 대해 잘못됐다는 말은 한다"라고 말했다. 그리고 뒤이어 홍명보를 언급, "2014년 브라질 월드컵에서 우리가 탈락했을 때 홍명보 형님에게 제가 했던 말이 있다. 만약 그 말을 다시 할 기회가 온다면 안 할 것 같다. '월드컵은 경험하는 자리가 아니라 증명하는 자리'라고 했는데 3년 정도 형과 연락이 끊겼다"라고 말했다.

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이어 "지금은 잘 지내고 있고 시간이 지난 후 그것에 대해 얘기를 나누기도 했다. 형님은 괜찮다고 했지만 3년의 시간이 필요했다"라고 덧붙였다.

한편 이번 '2026 북중미 월드컵'에서 한국 축구 국가대표팀은 조별리그 탈락이라는 처참한 성적표를 받고 별도 행사 없이 귀국한다. 홍 전 감독은 32강 진출 좌절 후 비난 여론이 거세지자 자진 사퇴했다.

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joyjoy90@sportschosun.com