'46세 임신' 김민경, 우려했던 일이 현실로.."임당·복통으로 응급실 行"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김민경이 임신성 당뇨와 복통으로 응급실까지 찾았던 근황을 전했다.

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29일 김민경은 자신의 SNS에 "저번주 한주는 고난의 연속이었음. 임당+복통으로 인한 응급실행까지"라고 전했다.

이어 "임신을 하고 입덧 zero 무기력함 zero 몸 무거움 zero 환도선다 없음. 가지고 있던 허리디스크 통증 없어짐. 호르몬에 의한 감정변화 zero. 이 외 모든 검사도 정상. 나이만 어렸으면 돌핀이(태명) 동생도 거뜬하겠다 여길 정도의 임신 생활이었는데 제일 걱정 안하던 '임당'이 현실화 되었다"라며 걱정했다. 김민경은 지난 23일에도 "우려하던 일이.. 저 어떡해요?"라며 임신성 당뇨 재검사 권고를 받고 걱정스러운 심경을 내비친 바 있다.

하지만 그러면서도 "속상했지만.. 임당은 태반에서 나오는 호르몬의 영향으로 일시적이라하니, 남은 임신기간 더 건강하게 먹고 운동하며 돌피니를 보살피라는 뜻이기에. 엄마가 더 노력할게. 건강하게 만나자, 돌피나 #임당 #이겨줄게"라며 마음을 다잡았다.

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한편 김민경은 1981년 생으로 2001년 미스코리아 진에 당선되며 연예계 활동을 시작했다. 드라마 '부모님 전상서' '소문난 칠공주' '빠담빠담' 등에 출연했다. 2024년 결혼한 그는 최근 46세 나이에 임신 소식을 발표, 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com