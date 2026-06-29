"압구정 떠나나" 제이쓴, ♥홍현희와 공동명의 집 이사 고민 "아들 위해"

사진=마블 영화 '판타스틱 4:새로운 출발'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 제이쓴이 아들 준범이를 위해 이사를 고민 중이라고 밝혔다.

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29일(월) 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2')에서는 제이쓴, 소유미가 게스트로 출연해 '퇴마'를 주제로 이야기를 나눈다.

이날 MC 이국주는 주제를 공개하고 "귀신을 믿느냐"라고 묻는다. 이에 제이쓴은 "내가 자칭 '쎄믈리에'(쎄하다+소믈리에)다. 평소 누가 쳐다보는 느낌이 들고 뭔가 딱 꽂히는 지점이 있을 때가 있다. 그래서 '뭔가는 있다', '존재는 있다'라고 생각하는 편이다"라고 답한다.

또 이날 제이쓴은 "전셋집에 살고 있다. 내가 '맹부삼천지교'이지 않냐. 아이를 위해서 이사를 또 가야 하나 싶다"고 고민을 털어놓는다. 그러자 무속인은 "누구 명의로 되어 있냐"라고 묻고 제이쓴은 "아내 홍현희와 반반이다"라고 답한다.

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제이쓴을 찬찬히 살피던 무속인은 "양력으로 내년 3월이 지나고 나서부터 움직이라는 운이 들어온다. 그때 가면 탈도 없고 문서도 쥘 수 있어 좋다"라고 말한다. 그 말을 들은 이국주는 "원래 계약은 언제 끝나냐"라고 묻고 제이쓴은 "내년이다"라고 답해 눈길을 끈다.

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무속인은 또 "내년에 이동, 변동수가 강하다. 이 시점에 잘하면 흥한다. 북서쪽 기운은 피해 주는 것이 좋다"라고 조언한다. 또 다른 무속인은 "제이쓴 씨와 아내 홍현희 씨, 아들의 길방(길한 방향)이 일치하는 곳이 없다"라고 설명한다.

이에 제이쓴은 "아이 쪽을 따르겠다", "현희 쪽으로 해줘야지"라고 가족을 향한 애정을 드러낸다.

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한편 제이쓴은 2018년에 개그우먼 홍현희와 결혼해 슬하에 아들 준범이를 두고 있다. 현재 압구정에 위치한 아파트에 거주 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com