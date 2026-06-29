'43세' 윤은혜, 14년째 연애 끊은 근황.."29살 이후로 만남 없다" (미우새)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 윤은혜가 오랜 기간 연애를 하지 않았다고 털어놓으며 자신의 연애관을 솔직하게 밝혔다.

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지난 28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에 스페셜 MC로 출연한 윤은혜는 최근 근황과 함께 연애 이야기를 전했다.

이날 MC 신동엽이 "연애를 쉰 지 14년 정도 됐다고 들었다"고 말하자, 윤은혜는 "29살 이후로는 만남이 없었다"고 답해 출연진의 이목을 끌었다.

이어 장난스러운 분위기 속에서도 "가볍게 만난 적도 없었다"며 오랜 연애 공백을 인정했다.

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또한 지난해 재결합으로 큰 관심을 받았던 베이비복스 멤버들의 이야기도 공개했다. 윤은혜는 결혼한 멤버들의 남편들이 연습실을 자주 찾아올 정도로 아내를 아끼는 모습이라며 "처음에는 그런 모습이 부럽기도 했다"고 말했다.

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하지만 "너무 자주 찾아오고 애정을 표현하는 모습을 보다 보면 '혼자 있는 것도 괜찮겠다'는 생각이 들 때도 있다"고 웃으며 덧붙여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

소개팅에 대한 질문도 이어졌다. 이에 윤은혜는 "저보다 먼저 챙겨야 할 미혼 언니가 있다"며 베이비복스 멤버 이희진을 재치 있게 언급해 현장을 유쾌하게 만들었다.

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한편 1984년생인 윤은혜는 가수 활동 이후 배우로도 활발히 활동했다.

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tokkig@sportschosun.com