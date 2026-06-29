홍명보→박항서→이강인…모두가 고개 숙인 채 떠났다, 눈물의 북중미월드컵 대한민국 대표팀의 마지막 모습[사포판ON]

사진=연합뉴스

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]기대했던 '해피엔딩'은 아니었다. 대한민국 축구가 다시 한번 고개를 숙였다. 멕시코를 떠나는 마지막 모습은 씁쓸함, 그 자체였다.

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홍명보 감독은 29일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 공식 기자회견을 갖고 직접 준비한 입장문을 읽으며 사퇴를 공식 발표했다.

그는 "대한민국 축구를 사랑해주시고 언제나 대표팀을 응원해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드립니다. 저는 오늘 대한민국 축구 국가대표팀 감독직에서 물러나고자 합니다. 대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었습니다. 하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았습니다. 제가 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각을 했습니다"라며 고개를 숙였다.

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한국 축구는 2026년 북중미월드컵에서 사상 첫 원정 '8강' 진출의 꿈을 꿨다. 시작은 좋았다. '다크호스' 체코를 상대로 2대1, 짜릿한 역전승을 거뒀다. 한국이 들썩였다. 꿈이 바로 눈앞에 놓은 듯했다. 물줄기가 바뀌었다. 한국은 2차전에서 '홈팀' 멕시코에 0대1로 석패했다. 마지막 경기에선 남아공에 0대1로 충격패했다. 한국은 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 3위 '와일드 카드'로 토너먼트 진출을 노렸다. 하지만 하늘은 무심했다. 홍명보호의 모든 '경우의 수'를 삭제했다. 한국은 3위 경쟁국 가운데 최종 10위에 머물며 조별리그 탈락했다.

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홍 감독은 자신의 말을 지켰다. 모든 책임을 지고 물러났다. 그는 "모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였습니다. 감독이란 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 어쩔 수 없는 자리라고 생각합니다. 그래서 설명보다 책임을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰습니다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했습니다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있습니다"라며 거듭 사과했다.

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박항서 대한축구협회 월드컵 지원단장도 대한축구협회를 대표해 고개를 숙였다. 그는 "국민들의 기대에 미치지 못하는 성적을 내게 된 것에 대해 대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 선수들과 코칭스태프, 지원스태프는 그동안 최선을 다해 대회를 준비했지만 국민 성원에 보답하는 성과를 내는 데 실패했습니다. 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록 대한축구협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 향해 나아가야 할 것으로 생각합니다. 대회 기간 동안 아낌없는 성원을 보내주신 팬들께 감사드리며 다시 한 번 머리숙여 사과 드린다"고 했다.

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'아픔의 땅' 멕시코를 떠나는 선수들의 표정도 밝지 않았다. 홍 감독을 비롯해 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(페예노르트) 이강인(파리생제르맹) 등 일부 선수는 30일 인천국제공항을 통해 귀국하기 위해 멕시코를 떠났다. 숙소를 나서는 선수들은 굳은 표정이었다. 그라운드를 쾅쾅 내리치며 눈물을 흘렸던 이강인도, 허망한 듯 연신 하늘을 바라보던 김민재도 그렇게 고개 숙인 채 멕시코를 떠났다. 그렇게 한국의 북중미월드컵도 막을 내렸다.

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사포판(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com