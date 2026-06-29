문채원, 한옥 야외 결혼식 포착…이준기·김지훈·장희진 '악의 꽃' 재회

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문채원의 비공개 결혼식 현장이 동료 배우들의 SNS를 통해 공개됐다. 드라마 '악의 꽃'에서 호흡을 맞췄던 이준기, 김지훈, 장희진을 비롯해 감독과 제작진까지 한자리에 모이며 작품을 향한 끈끈한 인연을 다시 한번 보여줬다.

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장희진은 29일 자신의 SNS 스토리에 "악의 꽃??"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 결혼식장에 참석한 문채원을 중심으로 이준기, 김지훈, 장희진이 다정하게 어깨동무를 한 채 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 문채원은 순백의 꽃다발을 품에 안고 행복한 표정을 지었고, 이준기는 특유의 익살스러운 윙크와 엄지손가락 포즈를 취하며 분위기를 더욱 화기애애하게 만들었다.

또 다른 단체 사진에는 '악의 꽃'의 연출을 맡았던 김철규 감독과 제작진까지 함께 자리해 눈길을 끌었다. 작품 종영 후에도 이어진 배우들과 스태프들의 변함없는 인연이 훈훈함을 자아냈다.

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특히 이번 사진은 철저한 비공개로 진행된 문채원의 결혼식 현장을 엿볼 수 있는 모습이라는 점에서 더욱 관심을 모으고 있다. 장희진은 "날씨 좋아"라는 글과 함께 전통 한옥 건물이 보이는 결혼식장을 공개했다. 넓은 소나무가 있는 중정과 전구 장식이 어우러진 야외 예식 분위기가 눈길을 끌었다.

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한편 문채원은 지난 28일 서울 모처에서 비연예인 예비 신랑과 가족, 친인척, 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개 결혼식을 올렸다. 소속사는 신랑과 양가 가족을 배려해 예식을 비공개로 진행한다고 밝힌 바 있다.

앞서 문채원은 지난 4월 자필 편지를 통해 직접 결혼 소식을 전하며 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설렌다"고 밝혔다. 이후 일부에서 제기된 '혼전 임신설'과 '예비 신랑이 피부과 의사'라는 루머에 대해서는 소속사가 사실이 아니라고 선을 그었다.

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olzllovely@sportschosun.com