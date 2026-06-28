광희, 방송활동 뜸하더니..유재석에 서운함 폭발 "나 버리고 변우석 데리고 다녀"(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 광희가 한층 물오른 비주얼과 솔직한 입담으로 '런닝맨'을 웃음바다로 만들었다.

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28일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 양반과 노비의 운명을 가르는 '값진 신세계' 레이스가 펼쳐졌다. 멤버들은 조선시대에서 현대로 타임슬립한 양반과 노비로 변신해 신분 상승과 신분 유지를 건 치열한 미션에 돌입했다.

이날 게스트로 출연한 광희는 평소보다 한층 화려한 메이크업을 한 채 등장해 시작부터 시선을 사로잡았다. 짙은 아이 메이크업과 달라진 분위기로 등장한 그는 "지상파에 오랜만에 나와서 사람들이 놀란다"며 긴장한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이를 본 지예은은 "잘생겨지셨다"며 반가움을 드러냈고, 광희는 "그럼 배우 대하듯이 해달라"고 능청스럽게 받아쳤다. 하지만 곧 광희의 짙은 눈화장을 발견한 지예은은 "눈화장이 저보다 진하시다. 장난 아니다"라고 놀렸고, 광희 역시 "기선제압 장난 아니다"라고 응수하며 현장을 폭소케 했다.

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오랜만에 함께한 유재석도 반가움을 감추지 못했다. 그는 "한동안 예능 안 한다더니?"라고 물었고, 양세찬은 "너 연예인병에 걸렸다는 소문 났다"고 거들며 장난을 쳤다.

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여기에 지석진까지 "안 하려면 계속 안 해야 하는 거 아니냐"고 농담을 보태자, 광희는 "인기가 너무 고프더라. 요즘 길 다니면 '왜 이렇게 TV에 안 나오냐', '유재석이 버렸냐'고 하더라. 정말 나 버린 거냐. 맨날 다른 동생 끼고 다니더라. 변우석 님 데리고 다니더라"며 서운한 마음을 털어놔 웃음을 안겼다.

유재석이 "왜 갑자기 연예인병이 온 거냐"고 묻자, 광희는 "갑자기 저도 셀럽처럼 살아보고 싶었다. 나름 핫한 콘서트 구경 가고 코첼라도 쫓아다녔다"고 솔직하게 답해 또 한 번 현장을 웃음으로 물들였다.