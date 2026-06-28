거포, 1루수, 두산에 딱이었는데...카메론 퇴출, 데이비슨 선택지는 없었나 [잠실 현장]

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. NC 데이비슨이 수비를 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 두산, 데이비슨은 생각 안 했을까.

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두산 베어스가 승부수를 던졌다. 외국인 타자 카메론 퇴출을 결정했다.

두산은 28일 잠실 KIA 타이거즈전을 앞두고 카메론을 엔트리에서 말소시켰다. 29일 웨이버 공시를 요청한다.

두산이 급한 건 외야가 아니다. 김민석이 최근 물오련 타격을 해주고 있고, 류승민이라는 신예가 나타나 맹타를 휘두르고 있다. 붙박이 중견수 정수빈까지 있고, 대주자와 대수비가 가능한 조수행이 버티고 있다. 자리가 없다.

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반면 1루는 비어있다. 양석환이 좀처럼 감을 잡지 못 하고 있다. 오명진, 박지훈, 강승호 등으로 돌려 막았지만, 장타력이 있는 전문 1루수가 필요하다. 외국인 타자가 그 자리를 채워주면 딱이다.

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새 선수는 전반기 데뷔가 불투명하다. 계약 확정, 비자 발급 등 시간이 필요하다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. NC 데이비슨이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

두산에는 거포 1루수 선택지가 있었다. 최근 NC 다이노스에서 마찬가지로 퇴출을 당한 데이비슨이다. 데이비슨은 2년 전 리그 홈런왕이었고, 올해 부진했지만 당장 적응 없이 뛸 수 있다는 장점이 있다.

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김원형 감독은 데이비슨에 대한 고려는 전혀 없었냐고 묻자 "최근 경기를 보고 관심은 있었다"고 솔직히 얘기했다. 데이비슨은 최근 10경기 타율이 무려 4할1푼9리였다.

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하지만 키움 히어로즈가 한 발 빨랐다. 키움은 곧 데이비슨과의 계약을 발표할 예정이다. 두산이 데이비슨을 원했다면 더 적극적으로 움직여야 했다. 김 감독은 데이비슨의 키움행 얘기가 나오자 "키움으로 가느냐"며 이 사실을 몰랐다는 반응을 보였다.

김 감독은 "당장 다음 주말 키움과 붙는데, 그럼 데이비슨을 바로 만나는 것이냐"고 말하며 경계심을 보였다. 데이비슨은 이변이 없는 한 두산과의 다음 주말 3연전은 뛸 전망이다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com