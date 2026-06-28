장은실♥어르걸, 이러다 진짜 결혼하겠네..청혼 패러디 그후 근황

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[스포츠조선 박아람 기자] 레슬링 선수 장은실이 러브라인으로 화제를 모았던 몽골 선수 어르걸과 다시 만나 눈길을 끌었다.

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장은실은 지난 27일 개인 계정에 "오빠 미안해…."라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 장은실과 어르걸이 최근 유행하는 챌린지에 함께 참여하는 모습이 담겼다.

두 사람은 밝은 미소를 지으며 자연스러운 호흡을 보여 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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영상을 본 국내외 누리꾼들은 "두 사람 결혼식만 기다리고 있다", "이러다 정말 결혼하는 것 아니냐", "지금 바로 결혼하세요" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.

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앞서 장은실은 지난해 12월 JTBC '아는 형님'에서 '피지컬: 아시아' 출연을 계기로 알게 된 몽골 선수 어르걸과 함께 프러포즈 패러디 영상을 촬영했다고 밝혀 화제를 모았다.

당시 두 사람은 가수 화사와 배우 박정민의 청룡영화상 명장면을 패러디한 영상을 선보였고, 현지에서도 폭발적인 관심을 받았다.

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장은실은 "영상이 공개된 뒤 몽골에서 반응이 정말 뜨거웠다. '몽골 국경을 폐쇄하라'는 댓글까지 달렸고, 저를 몽골 며느리라고 부르더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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또 어르걸 나이에 대해 "저보다 세 살 많은 1988년생"이라고 밝혀 놀라움을 안기기도 했다.

tokkig@sportschosun.com