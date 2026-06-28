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김희철 "한 명의 잘못으로 32강 탈락" 홍명보 향한 폭탄 저격

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김희철 "한 명의 잘못으로 32강 탈락" 홍명보 향한 폭탄 저격

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 한국의 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 북중미 월드컵 탈락 소식에 안타까운 마음을 드러냈다.

김희철은 28일 개인 계정을 통해 "노래가 너무 슬프다. 축구를 잘 모르는 저에게 많은 걸 알려준 엘프와 주변 사람들..."이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진에는 침대에 누운 채 축구 경기를 시청하고 있는 김희철의 모습이 담겼다.

이어 그는 "한 명의 잘못으로 이렇게 됐다는데... 하아. 선수분들 정말 고생하셨습니다"라고 덧붙이며 대표팀을 응원하는 동시에 감독 홍명보를 겨냥한 것으로 해석되는 글을 남겼다.

김희철 "한 명의 잘못으로 32강 탈락" 홍명보 향한 폭탄 저격

앞서 전 축구선수 김영광 역시 축구 대표팀 운영에 대한 아쉬움을 드러낸 바 있다.

지난 25일 채널 '나 김영광이오'에서 그는 손흥민의 선발 제외를 언급하며 "홍명보 감독이 왜 갑자기 명장병에 걸려 흥민이를 베스트로 쓰지 않았는지 이해가 안 된다. 선발에서 뺀 이유가 정말 궁금하다. 인터뷰에서도 설명이 없었다. 결국 손흥민을 풀타임으로 기용하고 싶지 않았던 것 같다"고 비판했다.

'명장병'은 감독이 자신의 전술과 판단을 지나치게 고수한 나머지 경기 상황이나 선수 컨디션 등 현실적인 요소를 충분히 반영하지 못하는 모습을 비판적으로 일컫는 스포츠계의 신조어다.

한편 한국의 대회 탈락은 28일 오전(한국시간) 열린 다른 조 경기 결과로 확정됐다. 콩고민주공화국은 미국 애틀랜타에서 열린 우즈베키스탄과의 2026 FIFA U-20 북중미 월드컵 조별리그 K조 3차전에서 3-1 승리를 거두며 승점 4점으로 조 3위를 차지했다.

이 결과로 한국은 각 조 3위 팀 순위에서 9위로 밀려 32강 진출에 실패했다. 이번 대회에서는 조 3위 상위 8개 팀까지 토너먼트에 진출하는 방식이 적용돼 한국은 한 계단 차이로 탈락의 고배를 마셨다.

tokkig@sportschosun.com

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