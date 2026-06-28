김희철 "한 명의 잘못으로 32강 탈락" 홍명보 향한 폭탄 저격

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 한국의 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 북중미 월드컵 탈락 소식에 안타까운 마음을 드러냈다.

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김희철은 28일 개인 계정을 통해 "노래가 너무 슬프다. 축구를 잘 모르는 저에게 많은 걸 알려준 엘프와 주변 사람들..."이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진에는 침대에 누운 채 축구 경기를 시청하고 있는 김희철의 모습이 담겼다.

이어 그는 "한 명의 잘못으로 이렇게 됐다는데... 하아. 선수분들 정말 고생하셨습니다"라고 덧붙이며 대표팀을 응원하는 동시에 감독 홍명보를 겨냥한 것으로 해석되는 글을 남겼다.

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앞서 전 축구선수 김영광 역시 축구 대표팀 운영에 대한 아쉬움을 드러낸 바 있다.

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지난 25일 채널 '나 김영광이오'에서 그는 손흥민의 선발 제외를 언급하며 "홍명보 감독이 왜 갑자기 명장병에 걸려 흥민이를 베스트로 쓰지 않았는지 이해가 안 된다. 선발에서 뺀 이유가 정말 궁금하다. 인터뷰에서도 설명이 없었다. 결국 손흥민을 풀타임으로 기용하고 싶지 않았던 것 같다"고 비판했다.

'명장병'은 감독이 자신의 전술과 판단을 지나치게 고수한 나머지 경기 상황이나 선수 컨디션 등 현실적인 요소를 충분히 반영하지 못하는 모습을 비판적으로 일컫는 스포츠계의 신조어다.

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한편 한국의 대회 탈락은 28일 오전(한국시간) 열린 다른 조 경기 결과로 확정됐다. 콩고민주공화국은 미국 애틀랜타에서 열린 우즈베키스탄과의 2026 FIFA U-20 북중미 월드컵 조별리그 K조 3차전에서 3-1 승리를 거두며 승점 4점으로 조 3위를 차지했다.

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이 결과로 한국은 각 조 3위 팀 순위에서 9위로 밀려 32강 진출에 실패했다. 이번 대회에서는 조 3위 상위 8개 팀까지 토너먼트에 진출하는 방식이 적용돼 한국은 한 계단 차이로 탈락의 고배를 마셨다.

tokkig@sportschosun.com