슈, 임효성과 별거 후 더 불타올랐다..“가끔 보니 잘생긴 김남길 로 보여” (동치미)

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 S.E.S. 출신 슈가 남편인 전 농구선수 임효성과 현재 별거 중인 상황을 털어놓는다.

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27일 공개된 MBN '속풀이쇼 동치미' 예고편에서는 '나로 살기가 이렇게 힘들 줄이야'를 주제로 다양한 출연진이 자신의 삶과 고민을 이야기하는 모습이 담겼다. 이날 방송에는 슈를 비롯해 가수 선예, 야구선수 추신수의 아내 하원미가 함께 출연한다.

슈는 남편과 떨어져 지내는 현재의 생활도 솔직하게 공개했다. 그는 "아들이 이제 고등학교 1학년인데 '엄마 오래오래 사셔야죠'라는 말을 하더라"며 가족 이야기를 꺼냈다.

이어 "아들에게 방을 하나 마련해주고 싶어서 이삿짐센터를 불러 남편의 짐을 모두 뺏다"고 밝히며 현재 별거 중인 상황을 설명했다.

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그러면서도 "별거라는 말이 무겁게 들릴 수 있지만, 가끔 남편을 보니까 제가 좋아하는 배우 김남길을 닮은 것 같아 좋다"고 농담을 덧붙여 출연진의 웃음을 자아냈다.

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하원미는 배우를 꿈꾸며 연극영화과에 진학했었다며 "제가 영화과 선배들의 뮤즈였었다. 지금은 현재 필라테스 강사로 활동하고 있다"고 말했다.

그는 "정말 저를 찾고 싶었다. 누군가의 아내가 아닌 '하원미'라는 사람으로 살아보고 싶었다"고 진솔한 속내를 밝혔다.

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이를 들은 최홍림이 "추신수 아내인데 뭐가 부족해서 그러냐"고 묻자, 하원미는 "그러면 제가 어떻게 하길 원하냐. 집에 가만히 있기를 바라는 거냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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선예는 복귀 이후 아이들의 반응도 전했다. 그는 "몇 년 전 방송을 통해 다시 무대에 섰지만 아이들은 엄마가 가수였다는 사실을 실감하지 못한다. 저를 못 알아보더라"며 "집에서 아이들이 노래를 크게 부르면 오히려 조용히 하라고 한다"고 말해 웃음을 안겼다.

tokkig@sportschosun.com