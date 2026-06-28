이영자 “최근 자만추로 ‘7살 연하’ 황동주와 연애”..‘오만추’ 최종커플 회상 (전참시)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이영자가 과거 예능 프로그램에서 맺었던 배우 황동주와의 인연을 다시 언급하며 웃음을 자아냈다.

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27일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 식재료 매니저로 활약하는 이영자의 일상이 공개됐다. 이날 그는 방송인 전현무, 코미디언 양세형과 함께 장을 보러 이동했고, 차 안에서는 자연스럽게 연애 이야기가 오갔다.

양세형이 "이제는 연애를 안 하는 생활이 익숙해진 것 아니냐"고 묻자, 이영자는 "시끄럽다. 최근 연애로 따지면 내가 셋 중에 가장 낫다. 나는 최근에 연애를 했다"고 받아쳤다.

예상치 못한 발언에 양세형은 "최근에 연애를 했냐"고 되물었고, 스튜디오에서도 깜짝 놀라는 반응이 이어졌다.

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이에 이영자는 자신이 출연했던 KBS 2TV '오래된 만남 추구'를 언급하며 "거기서 최종 커플이 되지 않았느냐"고 말했다.

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앞서 이영자는 해당 프로그램에서 황동주와 서로의 호감을 확인하며 최종 커플로 이어져 화제를 모았다. 이후 황동주가 '전지적 참견 시점'에 게스트로 출연했을 당시에도 두 사람은 자연스러운 티키타카를 이어갔다.

당시 황동주는 "제가 요리를 잘한다"고 말했고, 이에 이영자가 "시집은 잘 가겠다"고 농담을 건네자, 황동주는 "그럼 제가 안사람 역할을 하겠다"고 응수해 출연진들의 환호를 이끌어냈다.

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이날 방송에서도 이영자는 "동주와 내가 최종 커플이었다"고 다시 한 번 회상했고, 양세형은 "최종 커플과 실제 연애는 다르다. 사귀어야 연애"라고 지적해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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tokkig@sportschosun.com