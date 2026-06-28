[사포판ON]'끝나지 않았다!' 대한민국 다시 달린다…32강 진출 대비, 벨기에전 대비 훈련 진행 '부상 우려 김민재→황인범 정상 합류'

사진=연합뉴스

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]아직 끝나지 않았다. 태극전사들이 희망을 안고 다시 달린다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 28일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 훈련을 진행했다. 선수단은 하루 전날 짧은 휴식을 취했고, 이날 훈련장으로 돌아왔다. 한국은 토너먼트 진출 시 7월 2일 오전 5시 벨기에와 미국의 시애틀 스타디움에서 격돌한다.

다시 달리는 태극전사. 대한축구협회 관계자는 "훈련에는 28명의 선수(훈련 파트너 2명 포함) 모두 참가했다. (부상 우려 있던) 김민재와 황인범도 문제 없이 훈련에 합류했다"며 "(32강에서 만날 수 있는) 다음 경기를 대비한 훈련"이라고 말했다.

초반 15분 공개된 선수들의 표정은 대부분 밝지 않았다. 특히 남아공과의 조별리그 최종전에서 패한 뒤 눈물의 울분을 토로했던 이강인은 시종일관 무표정이었다. 선수들은 가볍게 훈련장을 한 바퀴 돈 뒤 공 돌리기 등 레크리에이션 훈련으로 몸을 풀었다.

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상황은 좋지 않다. 한국은 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 무한 기다림의 시간이다. 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 32강 직행권을 얻지 못했다. 3위 와일드 카드를 노려야 하는 상황이다.

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그렇다고 끝난 것은 아니다. 한국은 28일 열리는 다른 조의 상황을 지켜봐야 한다. J조에서는 나란히 승점 3(1승1패)을 기록 중인 오스트리아(3득점 3실점)와 알제리(2득점 4실점)가 붙는다. 오스트리아가 승리하거나 알제리가 두 골 차 이상 이기면 조 3위가 한국의 아래에 놓인다. K조에서는 3위 콩고민주공화국(1무1패)이 4위 우즈베키스탄(2패)에 승리하지 못해야 한다. 우즈베키스탄이 이기면 승점 3으로 조 3위가 되지만 현재 1골-8실점(골득실차 -7)이라 6골 차 이상 대승해야 한국을 다득점에서 앞설 수 있다. 마지막 L조에서는 2위 가나(1승1무)가 3위 크로아티아(1승1패)를 상대로 승리해야 한국이 조 3위 싸움에서 웃는다.

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선수들은 간절한 마음을 숨기지 않았다. 경기 전 진행한 공식 기자회견에서 양현준(셀틱)은 "좋은 분위기 속에서 준비했다. 열심히 준비했지만, 경기장에서 항상 변수가 일어난다. 우리가 예상하지 못한 실수로 인해서 골을 허용했다. 계속 실수를 하다보면 자신감도 떨어지고, 분위기가 상대에게 넘어가면서 우리가 결과를 가지고 오지 못한 게 아닌가 싶다. 지금 분위기는 솔직히 좋지는 않다. 남은 세 경기를 다른 조 경기를 보면서 응원을 해야 할 것 같다"고 말했다.

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김진규(전북 현대)는 "조별리그 세 경기는 보장된 세 경기라고 생각한다. 32강전은 우리가 집에 갈 수도 있고, 할 수도 있는 벼랑 끝에 서 있다 주어진 한 경기라고 생각한다. 32강 기회가 주어진다면 모두가 '대가리'박고 '미친놈'처럼, 다시는 3차전처럼 무기력한 모습 보이지 않도록 준비하고 멘탈적인 부분까지 다시 한번 되돌아보고 훈련 때부터 더 잘 준비해야 할 것 같다"고 이를 악물었다.

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사포판(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com