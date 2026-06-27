안문숙 "예능서 집 공개 후 후유증 컸다"..'미우새' 고정도 포기

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 안문숙이 집 공개 제안을 거절해 온 이유를 솔직하게 털어놨다.

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27일 유튜브 채널 '미스뭐어때 안문숙'에는 '안문숙 호주 여행 중, 숨겨둔 속마음 꺼내봅니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 안문숙은 "혼자 오랫동안 살았기 때문에 우리 집을 궁금해하는 사람이 많다. 예능에서도 우리 집을 오픈하라고 한 적이 있고, '미우새'에서도 고정을 원했는데 우리 집을 오픈하고 찍으라고 해서 하지 않았다"고 밝혔다.

이어 "연예인이라고 해서 특별히 다른 건 없다. 사는 건 똑같다. 그런데 '안문숙은 저렇게 사는구나'하고 궁금할 거다. 하지만 나는 공개하는 걸 별로 안 좋아한다"며 "우리 집 냉장고, 침실 다 공개하는 건 왠지 별로 안 내킨다. 그래서 공개를 한 적이 한 번도 없다"고 말했다.

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안문숙은 과거 집을 공개했던 경험도 떠올렸다. 그는 "오래전에 어머니도 굉장히 젊었을 때 '안문숙 시집 보내기 프로젝트'라는 방송을 MBC에서 한 적이 있다. 그때는 할 수 없이 오픈했는데 후유증이 굉장히 심했다"고 털어놨다.

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그러면서 "요즘은 연예인 집 공개하는 게 대세라고 하는데 나는 대세에서 빠지고 싶다. 공개하고 싶지 않다"고 소신을 밝혔다.

또 안문숙은 반려견과 함께 출연하는 예능 섭외도 거절했다고 밝혔다. 그는 "하자고 해도 안 했다. 그거 찍으면서 복실이(반려견)한테 스트레스 줄 것 같았다"며 "나는 복실이가 스트레스받을까봐 훈련도 안 시켰다. 내가 게으른 것도 있지만 편하게 살라고 가르치고 싶지 않았다"고 설명했다.

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이어 "내가 생각보다 굉장히 보수적이다. 오픈마인드인 것 같지만 깊숙이 따지고 들면 굉장히 보수적"이라며 "혼자 오랫동안 산 사람들은 자기만의 세계가 있고, 거기에 누군가 들어오는 걸 별로 원하지 않는다. 그래서 나는 다른 사람 터치도 간섭도 잘 안 한다. 그들만의 루틴과 생활이 다 다르지 않겠냐"고 말했다.