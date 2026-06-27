[월드컵] 확률급락 91.22%→32.90%. 대한민국 초비상! 32강 탈락 눈 앞에 왔다. 크로아티아&알제리 무승부 이상, 콩고 승리. 2가지만 실현되면 한국은 탈락한다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 머리를 감싸쥐는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 류동혁 기자] 91.22%에서 32.90%까지 떨어졌다.

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32강 탈락이 눈 앞에 있는 대한민국이다.

글로벌 축구전문통계사이트 옵타는 27일(이하 한국시각) 한국의 32강 진출 확률을 32.93%로 조정했다.

27일(이하 한국시각) 한국 입장에서는 최악의 결과였다. 32강 경쟁을 펼치고 있는 우루과이가 스페인에게 0-1로 덜미를 잡혔다. 우루과이는 2무1패를 기록, 조 3위 간의 순위에서 11위. 32강 진출이 좌절됐다.

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그런데, 2패를 기록했던 세네갈이 대승을 거두면서 한국을 앞질렀다. 32강 진출을 확정지어 버렸다. 그리고 이란 역시 이집트와 혈투 끝에 무승부를 기록했다. 3무승부를 기록한 이란은 각 조3위간 순위에서 6위로 올라섰다. 아직 32강 진출이 100% 확정된 것은 아니다. 하지만, 유력하다. 무려 86.23%의 확률이다. 중요한 것은 한국을 패싱해 버렸다는 점이다.

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한국은 이제 마지노선의 끝자락인 8위(조 3위 순위)에 랭크됐다.

28일 조별예선 마지막 경기들이 펼쳐진다.

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우루과이가 32강 경쟁에서 탈락이 확정된 상황. 스코틀랜드 역시 거의 확정적이다. 아직 확률적으로 0.07%가 살아있다. 단, 기적을 바라야 하는 상황이다.

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현실적으로 한국 입장에서는 크로아티아, 알제리, 콩고민주공화국과 남은 2자리를 놓고 경쟁해야 한다.

상황은 비관적이다.

크로아티아는 2경기만을 치렀다. 1승1패. 지금 순위는 각 조3위 중 7위다. 단, 패하면 한국보다 낮아진다. 승점은 3점으로 똑같지만, 골득실차에서 최소 -2로 내려가기 때문이다.

승점이 같을 경우 골득실차 다득점 순으로 순위를 결정한다.

단, 크로아티아의 32강 진출 확률은 무려 82.93%다. 크로아티아는 패하지만 않으면 된다. 상대는 가나다. 해외매체들의 크로아티아 승률은 약 54% 안팎, 무승부는 약 30%에 달한다.

알제리는 최소 무승부 이상만 기록하면 한국을 제칠 수 있다. 그런데 상대는 오스트리아다. 유럽의 강호다.

오스트리아가 이길 확률은 약 34% 안팎, 무승부가 44% 안팎, 알제리 승률은 23% 안팎이다.

마지막으로 콩고민주공화국은 32강 진출을 위해 무조건 이겨야 한다. 무승부나 패배를 하면 한국을 넘어설 수 없다. 그런데 상대는 최약체인 우즈베키스탄이다. 수비가 무너져 있다.

콩고의 승률은 약 56% 안팎으로 형성돼 있다.

즉, 한국이 32강에 진출하기 위해서는 크로아티아의 패배 알제리의 패배 콩고민주공화국의 무승부나 패배 중 2가지 '조건'만 맞아 떨어지면 된다.

알제리의 32강 진출 확률은 69.04%, 콩고는 41.11%다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com