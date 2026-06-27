'결혼설' 도운, '나혼산' 단체 수련회 불참…하차설 솔솔

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[스포츠조선 김준석 기자] 최근 결혼설에 휩싸였던 밴드 데이식스(DAY6) 멤버 도운이 '나 혼자 산다' 무지개 회원들의 단체 수련회에 모습을 드러내지 않으면서 하차설이 제기됐다.

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지난 26일 방송된 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 말미에는 무지개 회원들이 함께 떠나는 '제1회 무지개 하계 수련회' 예고편이 공개됐다.

이날 전현무는 멤버들에게 가정통신문을 나눠주며 수련회 개최 소식을 알렸다.

그는 "유스호스텔에서 묵는다"며 준비물로 '랜덤 비빔밥 재료'를 준비해 오라고 공지했고, 멤버들은 어떤 재료가 나올지 걱정과 기대를 동시에 드러냈다.

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이어 공개된 예고 영상에서는 구성환이 대형 밴을 몰고 등장했고, 전현무를 비롯해 기안84, 코드쿤스트, 김대호, 박지현, 샤이니 민호, 레드벨벳 조이, 서범준, 배나라, 박경혜, 이선민 등이 함께 수련회를 즐기는 모습이 담겼다.

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라디오 생방송 때문에 걱정했던 김신영도 장기자랑 장면에 등장하며 합류한 모습이 포착됐다.

그러나 최근까지 무지개 회원으로 활약했던 도운의 모습은 예고편 어디에서도 찾아볼 수 없었다.

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이에 일부 시청자들 사이에서는 "하차한 것 아니냐", "왜 도운만 안 보이냐"는 반응과 함께 하차설이 제기됐다.

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도운은 지난 5월 유명 크리에이터 유지유와의 결혼설에 휩싸이며 화제를 모았다.

당시 소속사 JYP엔터테인먼트는 "입장이 없다"는 짧은 입장만 내놨고, 이후 도운은 자신의 SNS를 통해 "우리 팀 죽어도 안 없어진다. 내 어디 안 가고 안 좋은 글들은 보지도 말고 당분간 내 관련된 글은 보여도 무시하고 너거 아프게 만들어서 미안하다. 좀만 기다려도"라고 직접 심경을 밝힌 바 있다.

다만 결혼설에 대한 명확한 해명은 나오지 않은 가운데, 이번 '나 혼자 산다' 단체 수련회 예고편에서도 도운이 보이지 않으면서 그의 향후 출연 여부를 두고 시청자들의 관심이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com