"가슴쪽 너무 밀착" 송해나, '이현이 남편'과 스킨십 사진 올렸다가..결국 네티즌 지적

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 방송인 송해나가 절친한 선배 모델 이현이 부부와 함께한 유쾌한 근황을 공개했다.

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송해나는 28일 자신의 SNS에 이현이, 남편 홍성기 씨와 함께 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 송해나는 홍성기 씨의 팔짱을 다정하게 낀 채 장난기 가득한 표정을 짓고 있으며, 사진에는 "언니 이 남자 괜찮아"라는 문구가 더해져 웃음을 자아냈다.

이에 뒤편에 서 있던 이현이의 머리 위에는 "그 남자 내 남자야"라는 문구가 달려 있어 마치 한 편의 상황극을 연상케 했다. 특히 이현이는 두 사람을 바라보는 익살스러운 표정을 지어 보는 이들의 미소를 유발했다.

그런데 사진이 공개된 후 한 네티즌은 "남의 편 팔을 너무 가슴 쪽으로 붙이셨다"고 댓글을 남기며 송해나의 행동을 지적했다. 이에 송해나는 "맞다~ 확인 ㅋㅋ"이라고 답글을 달며 유쾌하게 반응해 눈길을 끌었다.

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평소 송해나와 이현이는 모델계 선후배이자 방송을 통해서도 끈끈한 우정을 보여온 사이로 알려져 있다.

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한편 이현이는 2012년 홍성기 씨와 결혼해 두 아들을 두고 있다. 홍성기 씨는 반도체 엔지니어로 재직 중이며, 지난해 삼성전자 부장으로 승진한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com