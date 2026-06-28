"딸에 무슨 짓 한건지" 현영, 9살 딸 학원 끊었더니 인천 대표 수영선수 된 반전 ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자]현영이 딸에게 공부를 강요했던 과거를 후회하며 눈물을 흘렸던 사연을 고백했다.

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27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 현영이 자녀 교육에 대한 솔직한 경험담을 전했다.

영상 속 현영은 "첫째를 키우면서 '첫째니까 잘해봐야지'라는 마음으로 초반에 아이에게 푸시하면서 가르쳤다"라고 밝혔다.

그는 "어느 날 아이가 문제집을 풀고 있는데 정수리에 뾰루지가 났더라"며 "과한 스트레스로 정수리에 난 뾰루지를 문제집을 풀면서 계속 손으로 뜯어서 상처가 생겼고 원형탈모처럼 보일 정도였다"고 떠올렸다.

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현영은 "딸이 아홉 살 때였다"며 "그 전에는 '빨리 공부해야지'라면서 강요했는데, 딸 정수리를 보는 순간 '내가 지금 이 아이에게 무슨 짓을 하고 있는 거냐'라는 생각이 들었다"고 말했다. 그는 "그날 너무 충격을 받아 눈물이 났다. '내가 내 딸에게 뭐를 하고 있었던 거지' 정신이 번쩍 들었다"고 후회의 마음을 드러냈다.

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이후 현영은 딸에게 스케줄표를 펼쳐놓고 '네가 하기 싫은 거 다 표시해라'고 했더니 다 하기 싫다고 표시했다고. 결국 현영은 과감한 결정을 내렸다. 그는 "내 딸이 스트레스받아서 정수리에 열꽃이 필 정도의 상태였다는 걸 내가 모르고 있었다는 사실이 너무 미안했다. 그래서 다 끊어버렸다"고 밝혔다.

현영은 "그냥 놀고 학교만 다녀오라고 했다"라면서 "그렇게 놔두니까 딸이 동네 수영장 다니다가 수영하게 됐다"라면서 학업 스트레스를 딛고 현재 인천 대표 수영선수가 되어 마침내 꿈을 향해 달리는 딸에 대해 전했다.

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그는 "이후 일절 학업 스트레스를 안 줬다. 오히려 혼자 학습해서 성적이 잘 나온다. 내가 억지로 시켰던 게 다 역효과였다"라면서 "둘째도 공부 강요하지 않았는데, 가끔 첫째가 둘째 방을 보고 '쟤 저렇게 키워도 괜찮냐'고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com