송가인, 입원한 팬 울린 깜짝 병문안..병원서 공연까지 "처음 드리는 선물"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 송가인이 수술 후 입원 중인 오랜 팬을 위해 병원을 깜짝 방문해 감동을 안겼다.

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지난 22일 송가인의 유튜브 채널에는 '내가 입원한 병원에 송가인이? 찐팬을 위해 기습 병문안 간 송가인!! 눈물 터진 팬을 위한 노래 열창까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 송가인은 행사마다 빠짐없이 찾아와 응원해 주던 오랜 팬이 무릎 수술을 받고 전주의 한 병원에 입원했다는 소식을 듣고 직접 병문안에 나섰다.

송가인은 "병원에 입원한 사진을 보고 인스타그램으로 메시지도 주고받았는데 이제는 수술 잘 받고 재활 훈련 중이라고 해서 깜짝 카메라를 해드리고 싶었다"고 밝혔다.

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팬이 올린 사진을 보고 직접 병원을 찾아내 방문한 송가인은 팬이 진료받으러 잠시 자리를 비운 사이 병실로 들어가 빈 침대에 몸을 숨겼다. 이후 팬이 병실로 돌아오자 제작진은 송가인의 보호자 역할을 하며 자연스럽게 대화를 이어갔다.

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이어 송가인은 자신의 노래를 재생했고, 이를 들은 팬은 곧바로 반응하며 친근한 모습을 보였다. 제작진이 "딸이 가수를 꿈꾸는데 트로트를 좋아하고 송가인 팬이다"라고 말하자, 팬은 "반갑다. 나도 송가인을 너무 좋아한다. 전국 콘서트도 다 따라다녔는데 다리를 다쳐 몇 달 동안 못 갔다. 나는 가수님만 보면 눈물이 난다"며 울컥했다.

송가인의 이름만 들어도 눈시울을 붉히던 팬 앞에 마침내 송가인이 모습을 드러냈고, 팬은 놀라움을 감추지 못했다.

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송가인은 팬과 따뜻하게 포옹을 나눈 뒤 준비해 온 과일 바구니를 건네며 "항상 나한테만 주셨는데 내가 드리는 건 처음"이라고 말해 감동을 더 했다.

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이어 송가인은 팬은 물론 병원에 입원 중인 다른 환자들을 위해 깜짝 공연까지 펼쳤다. 팬은 "내 평생에 이런 영광이 어디 있겠냐. 좋아할 수밖에 없다"며 벅찬 마음을 드러냈다.