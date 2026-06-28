[오피셜] '손흥민 마지막 월드컵 비극' 대한민국 탈락, 32강 진출 실패...경우의 수 완전 삭제

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국의 2026년 북중미월드컵이 끝났다.

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콩고민주공화국은 28일 오전 8시30분(한국시각) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 3차전에서 3대1로 승리했다. 승점 4점으로 3위를 확정지은 콩고민주공화국이다. 따라서 한국은 조 3위 랭킹에서 9위로 밀려나 대회 탈락이 확정됐다.

48개국 월드컵 체제에서 이렇게 탈락할 것이라고는 누구도 예상하지 못했던 일이다. 조 1, 2위에 더해서 조 3위 중에서 8등 안에만 들어도 32강에 올라갈 수 있었기 때문이다.

심지어 조편성이 어려웠던 것도 아니다. 개최국 멕시코는 까다로운 상대였지만 포트1에 있는 아르헨티나, 프랑스, 브라질 같은 축구 강대국을 만난 것도 아니었다.

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포트3에서는 남아공을 만났다. 남아공은 세네갈, 코르디부아르처럼 아프리카 강호도 아니다. 객관적인 전력에서도 한국이 크게 앞서는 나라다.

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마지막으로 확정된 체코는 20년 만에 월드컵 진출이었다. 체코는 무시할 만한 전력은 아니었지만 유럽 플레이오프를 거쳐서 월드컵에 뒤늦게 진출해 환경적인 불리함을 가지고 한국전을 준비해야 했다. 체코는 고지대 적응 없이 한국전을 치러야 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

체코전 승리로 좋은 출발을 보였던 홍명보호는 2차전부터 무너졌다. 멕시코를 상대로 크게 밀리지 않았지만 후반전에 나온 실수를 극복하지 못했다.

남아공과의 3차전은 한국 축구 역사에 남을 치욕이었다. 남아공을 상대로 참사를 당할 뻔했기 때문이다. 김승규, 이기혁의 몸을 날리는 수비가 없었다면 전반전부터 대량 실점할 뻔했다. 후반 들어서도 전혀 한국은 공격에서 실마리를 찾지 못했다. 남아공을 상대로 어떤 준비도 되어있지 않은 팀처럼 보였다.

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박지성 JTBC 해설위원은 경기 후 "1~3차전 동안 거의 똑같았다. 수비에 중심을 두고, 공격하겠다는 것이었다. 그러나 문전 앞에서 어떻게 할 것인지, 어떻게 갈 것인지 보여지지 않았다"고 비판했다. "이기려고 한 경기가 맞는지 되돌아볼 필요가 있다. 명확한 축구가 보이지 않았다.3경기 내내 다르지 않았다"고 맹비판했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

비기기만 해도 32강 진출을 이뤄낼 수 있었지만 조 3위로 추락한 탓에 다른 조의 결과에 운명을 맡기는 처지로 전락했다. 그래도 다른 조의 상황이 긍정적이라 32강에 갈 수 있다는 희망이 있었지만 행운의 여신은 한국을 돕지 않았다. 가능성이 높았던 경우의 수들이 빠르게 지워지면서 한국의 탈락이 비극적으로 확정됐다. 한국 역대 최고의 슈퍼스타인 손흥민의 마지막 월드컵이었기에 더욱 비극적일 수밖에 없는 결말이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com