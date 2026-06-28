이경규, 월드컵 남아공전 직관 폭로..."김민재 교체 순간, 흥분된 모습 생생" (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희, 이하 '사당귀')에서 전현무와 이영표가 월드컵 중계 당시의 솔직한 비하인드를 공개한다.

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'사당귀'는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지와 자아성찰을 담은 프로그램으로, 지난 회 기준 211주 연속 동시간대 예능 1위를 기록하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다(닐슨코리아 기준).

오는 28일 방송되는 '사당귀'에서는 첫 월드컵 중계를 위해 멕시코 몬테레이로 향한 전현무의 중계 현장 비하인드가 공개된다. 전현무는 지난 25일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 '대한민국 대 남아프리카공화국' 경기에서 아나운서로서 본업의 면모를 보여줬다.

특히 그는 하루 2시간 수면으로 중계 준비에 매진하며 강행군을 이어왔고, 당시 핼쑥해진 모습과 쉰 듯한 목소리로 '강제 다이어트'까지 화제를 모은 바 있다. 이후 멕시코 현지에서 진행된 자리에는 전현무를 비롯해 이영표, 이경규, 정호영, 양준혁 등이 함께 모여 첫 중계 소감과 경기 뒷이야기를 전했다.

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이날 이영표는 "죄송합니다. 이겼어야 했는데"라며 축구인을 대표해 사과의 뜻을 전해 안타까움을 자아냈다. 전현무는 "나는 슛을 외치다 내 목이 쉴 줄 알았다"며 "그러나 전반 5분 이후부터 아무 일도 일어나지 않았다"고 말하며 난이도 최악의 경기를 첫 중계로 맞이한 소회를 밝혔다. 이경규 역시 "그동안 수많은 경기를 응원했지만 이런 일도 있구나 싶었다"며 담담한 반응을 보였다.

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이어 이영표는 자신이 했던 '골을 넣고 싶은 자 센터로 들어가라'라는 멘트에 대해 "원래는 '일하지 않는 자 먹지도 말라'를 바꾼 것"이라며 "하나를 뽑을 수 없을 정도의 총체적 문제였다. 구조도, 목적도, 왜 뛰어야 하는지도 확인하기 어려운 경기였다. 10년 넘게 중계했지만 가장 해설하기 어렵고 설명하기 어렵고 이해하기 어려운 경기였다"고 솔직한 평가를 전했다.

또한 이경규는 "우리가 응원하는 자리가 대한민국 벤치 바로 뒤였다. 김민재가 교체 후 들어왔을 때 흥분된 모습을 눈앞에서 봤다"며 교체 당시 현장의 긴박한 분위기를 생생하게 전했다. 김민재 교체 순간 대한민국 벤치 상황을 1열에서 지켜본 이경규의 목격담은 현장감을 더했다.

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마지막으로 이영표는 "이번 경기는 중계하는 사람에게도 극상이었다"고 평가하면서도 "나의 첫 해설은 20점이었지만 전현무의 중계는 80점이었다. 이 정도라면 대한민국의 모든 스포츠 중계를 맡아도 된다"고 전현무에게 응원을 보냈다. 이어 "우리도 더 열심히 해야겠다는 책임감을 느낀다"고 덧붙였다.

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한편 해당 'KBS 북중미 월드컵 남아공전'은 시청률 10.7%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 전현무와 이영표의 티키타카가 빛난 월드컵 중계 비하인드는 오는 방송에서 확인할 수 있다.

'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.

shyun@sportschosun.com