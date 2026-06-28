'21kg 감량' 손담비, "살 안쪄" 고민...너무 야윈 근황 '뼈말라' 팔·다리

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 손담비가 딸 해이와 함께한 일상을 공개하며 훈훈한 모녀 케미를 전했다.

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손담비는 지난 27일 "해이야 많이 웃으렴"이라는 짧은 글과 함께 영상을 게재했다.

딸 해이를 웃게 하기 위해 온몸을 아끼지 않는 손담비는 딸이 좋아하는 동요가 흘러나오자 머리를 좌우로 힘차게 흔들며 리듬에 맞춰 춤을 추는 등 다양한 동작으로 해이를 즐겁게 했다.

엄마의 익살스러운 춤에 해이는 환하게 웃으며 즐거워했고, 한참 동안 딸을 위해 춤을 추던 손담비는 "엄마 뽀뽀"라고 말하며 딸에게 다정하게 입을 맞춰 훈훈함을 더했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 손담비의 놀라운 몸매였다. 편안한 차림으로 등장한 그는 출산 전과 크게 다르지 않은 마른 팔과 다리, 슬림한 몸매를 드러내 감탄을 자아냈다.

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손담비는 최근 자신의 체중 고민을 솔직하게 털어놓기도 했다. 남편 이규혁과의 대화에서 그는 "나 어제 밥 진짜 많이 먹은 거 알지? 네 끼를 먹었는데도 살이 안 쪄서 너무 힘들다. 너무 많이 움직여서 그런 것 같다"고 말하며 쉽게 체중이 늘지 않는 고민을 전했다.

실제로 최근 공개한 사진과 영상에서도 이전보다 더욱 야윈 듯한 모습이 포착되며 팬들의 걱정을 사기도 했다.

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한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

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손담비는 출산 이후 체중이 67kg까지 늘었다가 무려 21kg을 감량해 화제를 모았으며, 현재도 꾸준한 자기관리와 육아 일상을 팬들과 공유하고 있다.

shyun@sportschosun.com