[공식발표]'토너먼트 탈락' 홍명보 감독 어떤 말 할까, 기자회견→30일 귀국 '처음으로 귀국 행사 NO'

사진=연합뉴스

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 머리를 감싸쥐는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 어떤 말을 할까. 대한축구협회에 따르면 홍 감독은 29일(이하 한국시각) 멕시코 현지에서 공식 기자회견을 진행할 예정이다.

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한국 축구는 월드컵에서 또 한번 아픔을 경험했다. 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 첫 경기에서 체코(2대1 승)를 잡고 환호했지만, 멕시코(0대1 패)-남아공(0대1 패)에 연달아 패하며 3위로 떨어졌다. 결국 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 32강 직행권을 얻지 못했다. 3위 와일드 카드를 노려야 했다.

선수들은 간절한 마음으로 기회를 기다리고 또 기다렸다. 그러나 하늘은 한국을 철저히 외면했다. 모든 '경우의 수'가 철저히 틀어졌다. 한국은 3위 경쟁에서 9위로 밀려나며 월드컵을 마치게 됐다.

한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 2018년 러시아 대회 이후 8년 만의 일이다. 홍명보호는 2010년 남아공(16강), 2022년 카타르(16강) 대회에 이어 통산 3번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했다. 뜻을 이루지 못했다. 한국이 월드컵에서 조별리그 탈락한 건 이번이 9번째다.

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북중미월드컵에서 조별리그 탈락의 아픔을 맛본 홍 감독은 기자회견 뒤 귀국한다. 축구협회는 홍 감독이 이끌어 온 축구대표팀이 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다고 했다. 홍 감독과 함께 조현우(울산 HD) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(페예노르트) 황희찬(울버햄튼) 백승호(버밍엄시티) 김문환(대전하나시티즌) 이강인(파리생제르맹) 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명이 28일 멕시코 과달라하라를 떠나 인천국제공항으로 귀국한다. 축구협회에 따르면 한국에서 별도의 귀국 행사는 없다. 2014년 브라질 대회(1무2패) 때도 귀국 행사는 했다.

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과달라하라(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com