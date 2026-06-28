한국 버린 하늘은 일본 편인가...16강 진출 초대형 호재, '세계 최강' 브라질, 발롱도르급 에이스 출전 어려워

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]일본의 16강행 가능성을 높여줄 수 있는 소식이 등장했다.

Advertisement

죽음의 조인 F조에서 2위로 32강에 오른 일본의 상대는 C조 1위를 확정한 브라질이다. 일본은 오는 30일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 브라질과 2026년 북중미월드컵 32강을 치른다.

경기를 앞두고 일본 매체 사커킹은 28일 브라질 매체 글로보의 보도를 인용해 '브라질 대표팀 공격수 하피냐가 32강전 결장 가능성이 높다'고 전했다.

매체는 '지난해 10월 역사적인 패배를 당한 '리벤지'를 벼르고 있는 브라질이지만, 공격의 핵심 하피냐는 결장이 유력하다. 보도에 따르면 C조 2차전 아이티전에서 오른쪽 허벅지 뒤쪽을 다친 하피냐는 이어진 스코틀랜드전도 결장했으며, 일본전 개최 도시인 휴스턴으로는 이동하지 않을 것이라고 한다. 베이스캠프에 남아 16강 이후 복귀를 목표로 치료와 재활에 집중할 예정'이라고 설명했다.

AFP연합뉴스

하피냐의 이탈은 브라질에는 큰 손실이다. 하피냐는 2024~2025시즌을 기점으로 세계적인 윙포워드로 인정받기 시작한 선수다. 리즈 유나이티드에서 뛰어난 활약을 보여 바르셀로나로 이적했지만 이적 초기 활약은 기대에 미치지 못했다. 한지 플릭 감독을 만난 뒤 180도 달라졌다. 2024~2025시즌 57경기 34골 26어시로 인생 최고의 시즌을 만들면서 발롱도르 후보로 거론될 정도였다.

Advertisement

이번 시즌에는 그런 활약을 선보이지 못했다. 햄스트링 부상이 잦았기 때문이다. 33경기 21골 8도움으로 파괴력은 여전했지만 내구성이 시즌 내내 문제가 됐다. 결국 월드컵에서도 햄스트링이 말썽이다. 하피냐는 지난 아이티와의 2차전에서 전반 경기 도중 아무런 접촉 상황도 없이 부상을 호소했다. 하피냐는 결국 교체됐다. 스코틀랜드와의 3차전에서는 아예 뛰지도 못했다.

Advertisement

사커킹은 '2025~2026시즌 바르셀로나 소속으로 스페인 라리가 2연패를 달성한 하피냐는 시즌 내내 햄스트링 부상에 시달리며 여러 차례 전열에서 이탈해야 했다. 현재 상태는 불투명한 가운데, '글로보'는 복귀 시점이 8강 이후가 될 가능성도 있다 브라질을 이끄는 카를로 안첼로티 감독은 스코틀랜드전에서 하양을 하피냐의 대체자로 기용했다'고 전했다.

EPA연합뉴스

하피냐가 빠졌지만 하양도 절대로 무시할 수 없는 선수다. 2006년생 초신성인 하양은 브라질에서 뛰어난 잠재력을 선보인 뒤에 이번 시즌 본머스로 이적했다. 본머스에서 15경기 5골 2도움을 기록하면서 잠재력을 입증했다.