'13남매 장녀의 출산' 남보라, '호텔급 조리원' 생활..득남 후 공주님 대접

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 산후조리원 생활과 생후 12일 된 아들의 근황을 전하며 행복한 육아 일상을 공개했다.

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남보라는 28일 자신의 SNS를 통해 "조리원 생활 완벽 적응 중"이라며 아들과 함께하는 근황을 전했다.

그는 "아기 보는 게 처음은 아닌데 동생 돌보는 거랑 내 아이 돌보는 건 또 다르네요. 모든 게 다 새로워요"라며 초보 엄마가 된 소감을 털어놨다.

이어 현재 머물고 있는 산후조리원에 대해 "호텔급 객실에 공주님 대접 받으면서 몸 회복 잘 하구 있어요. 장어랑 솥밥이 나오는 식사 클래스"라며 만족감을 드러냈다. 그러면서 "조캉스도 이제 일주일 밖에 안 남았네요. 너무 아쉬워라. 남은 시간 맘껏 누리고 가려구요~"라고 덧붙였다.

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아들의 성장 소식도 전했다. 남보라는 "콩알이(태명)는 인생 12일차 됐어요. 얼굴도 포동포동 해지고 3.2kg가 되었어요ㅎㅎ 콩알핑 앞으로 엄마 아빠랑 잘 지내보자. 사랑해"라며 애정을 드러냈다.

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공개된 사진에는 조리원에서 아들을 품에 안고 있는 남보라의 모습이 담겨 훈훈함을 자아냈다. 생후 12일 된 아들은 한층 통통해진 모습으로 눈길을 끌었고, 초보 엄마가 된 남보라의 행복한 미소도 시선을 사로잡았다.

특히 아들을 바라보며 눈을 떼지 못하는 남편의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 15일 건강한 아들을 출산했다. 최근 산후조리원 생활을 공유하며 육아 일상을 공개해 많은 축하를 받고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com