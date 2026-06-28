[오피셜]"이란도 탈락" 대한민국, 북중미월드컵 최종 34위 확정…1승2패, 애초 넘지 못할 '경우의 수', 세네갈만 생존

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Iran's Ramin Rezaeian (23), center left, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group G soccer match between Egypt and Iran in Seattle, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김성원 기자]어차피 넘지 못할 운명이었다.

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조별리그 마지막 대결에서도 홍명보호의 '경우의 수'는 줄어들지 않았다. 오스트리아는 28일(이하 한국시각) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 알제리와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 J조 최종전에서 난타전 끝에 3대3으로 비겼다.

대한민국은 이미 조별리그 탈락이 확정된 뒤였다. 앞서 열린 K조 최종전에서 우즈베키스탄이 콩고민주공화국에 1대3으로 역전패하면서 32강 진출의 실낱 희망은 모두 사라졌다.

홍명보호 3위 '경우의 수'에서 J조의 경우 오스트리아가 알제리를 이기거나, 알제리가 2골차 이상 승리하면 한 고개를 넘을 수 있는 시나리오였다. 32강에 진출하기 위해 이뤄져야 하는 다른 조 경기 '경우의 수'는 마지막 날 끝내 2경기로 유지됐다.

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J조의 또 다른 경기에선 아르헨티나가 요르단을 3대1로 꺾었다. 후반 15분 교체 투입된 메시는 후반 35분 프리킥 기회에서 쐐기골을 작렬시켰다. 이번 대회 3경기 연속골(6골)을 기록, 득점 부문 단독 선두를 지켰다. 월드컵 7경기 연속골을 기록한 그는 통산 월드컵 최다골도 19골로 늘렸다.

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아르헨티나가 3전 전승으로 J조 1위, 오스트리아와 알제리가 나란히 1승1무1패를 기록했다. 골득실에서 앞서 오스트리아가 2위, 알제리는 3위를 차지했다. 알제리가 3위 '와일드카드' 막차를 탔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 이태석에 이야기를 하고 있다. 발걸음을 옮기는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

대신 3경기 연속 무승부를 기록한 이란이 탈락했다. 알제리가 후반 추가시간 극장골을 터트리며, 마지막 희망이 살아났지만 오스트리아가 곧바로 극장골로 응수하며 추락했다. 승점 3점인 팀 가운데 살아남은 팀은 골득실이 +2인 세네갈이 유일하다.

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48개국이 참가한 첫 월드컵이다. 이번 대회는 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다.

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A조 경기가 끝난 후 대한민국은 3위팀 중 4위에 위치했다. 3개팀만 더 제치며 '와일드카드'로 32강에 오를 수 있었다. 그러나 현실은 냉정했다.

각 국이 철저한 계산 속에 최종전을 치렀다. '1승1무1패'의 함정이 있었다. D조의 호주와 파라과이는 비겨도 두 팀 모두 1승1무1패여서 의지가 없었다. 득점없이 비겼다. E조에선 이미 1위를 확정한 독일이 에콰도르에 1대2로 패했다. 3위 에콰도르가 1승1무1패를 기록했다. 1대1 무승부를 기록한 F조 일본(1승2무)과 스웨덴(1승1무1패)도 그랬다. J조 또한 설명이 필요없다.

3위 '와일드카드'로 32강에 진출한 콩고민주공화국, 스웨덴, 가나, 에콰도르, 보스니아 헤르체고비나, 알레지, 파라과이는 모두 1승1무1패였다.

대한민국은 북중미월드컵에서 최종 34위에 위치했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com