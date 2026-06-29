'환갑 앞둔' 백종원, 줄다리기 영혼까지 불태웠다…♥소유진도 놀란 '아빠파워'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 소유진이 남편 백종원(59)과 함께 아이들의 운동회에 참석한 일상을 공개하며 화목한 가족의 근황을 전했다.

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소유진은 28일 자신의 SNS에 최근 근황을 전하며, 아이들의 운동회 현장을 담은 사진과 영상을 게재했다. 공개된 게시물에는 체육관에서 열린 운동회를 관람하는 가족의 모습이 담겼다.

특히 눈길을 끈 것은 올해 59세인 백종원의 모습이었다. 빨간 티셔츠를 맞춰 입은 백종원은 학부모 줄다리기 경기에 직접 참가해 두 팔에 힘을 잔뜩 주고 줄을 당기며 승부욕을 불태웠다. 온몸을 실어 경기에 임하는 모습에서는 평소 방송에서 보여준 친근한 이미지와는 또 다른 열정이 엿보였다.

이어 공개된 사진에는 백종원과 소유진이 나란히 앉아 아이들의 경기를 바라보는 뒷모습도 담겼다. 두 사람은 운동장을 응시하며 자녀들을 응원하는 데 집중했고, 여느 학부모와 다를 바 없는 소탈한 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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1966년생인 백종원은 올해 59세다. 환갑을 앞둔 나이에도 줄다리기 경기에 적극적으로 참여하며 변함없는 체력과 에너지를 보여 팬들의 시선을 사로잡았다.

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한편 백종원과 소유진은 2013년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 바쁜 일정 속에서도 아이들의 학교 행사에 함께 참석하며 가족 중심의 일상을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com