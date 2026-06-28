"감독 영향 50%, 선수들 죄 없다" 이영표, 남아공전 '총체적 난국'에 작심 비판

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[스포츠조선 이지현 기자] 이영표 해설위원이 '남아공전' 패배에 대해 자신의 생각을 밝혔다.

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28일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 지난 25일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 '대한민국 대 남아프리카공화국' 경기 중계를 맡은 전현무와 이영표가 비하인드를 전했다.

이날 대한민국은 남아프리카공화국에 0대1로 패배하며 A조 3위가 됐다. 이경규, 정호영, 양준혁을 만난 이영표는 중계석에서 느낀 답답함을 토로했다.

"경기가 질 때 중계가 너무 힘들다"는 이영표는 "오늘 경기는 역대 경기중에서 최극단으로 어려웠다. 경기가 시작부터 끝까지 뭐 하나 제대로 한 게 하나도 없었다"고 평가했다.

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이어 그는 "경기 자체가 처음부터 끝까지 안 좋았기 때문에 안 좋은 얘기 밖에 할 수 없어 침묵했다"면서 "'졌잘싸'가 아니라 경기 자체가 문제였다"는 소신을 덧붙였다.

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특히 이영표는 중계 중 "골을 넣고 싶은 자 센터로 가라"고 외치기도 해 화제를 모았다. 명언을 자신만의 스타일로 해석한 것인데, 이에 전현무는 "위트있어 보였지만, 당시 진짜 화나서 책상을 쾅 쳤다"고 증언했다.

이영표도 "목소리는 침착했지만, 안타까움의 표현이었다. 안 좋은 얘기를 반복적으로 해야하는 상황에서 마땅히 찾을 단어가, 받아 받아주기 너무 힘들었다"고 괴로운 심경을 전했다.

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전반 10분 이후부터 경기력에 문제가 생겼다는 의견에 입을 모았다. 이영표는 "가장 큰 문제는 어느 하나를 꼽을 수 없는 총체적 난국"이라며 "구조, 목적이 없었다. 선수들이 경기장에서 왜 뛰어야 하는지 모르는 경기였다. 제가 10년 넘게 중계를 했지만, 해설하기 가장 어려웠다. 설명도 이해하기도 어려웠던 경기다"라고 덧붙였다.

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또한 이영표는 경기 진행에 감독 지분을 묻자, "감독의 영향이 50%다"라는 생각을 밝혔다.

특히 손흥민 선수의 선발 제외 소식에 대해서도 두 중계진 모두 "우리도 당황했다"고. 이경규는 김민재 교체 당시 "화를 벌컥 내는 모습을 봤다"고 하기도.

한편 이영표는 국민과 축구 팬들의 상실감을 전하자, 전현무는 "질 수도 있다. 뭔가 다 보여주고 지면 고생했다 박수를 칠 수 있는데 대체 뭘 한 건지 모르겠다. 선수들은 죄가 없다"는 생각을 밝혔다.

이에 이영표는 "죄송합니다. 이겼어야 했는데"라며 축구인을 대표해 사과의 뜻을 전해 안타까움을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com