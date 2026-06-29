[공식]대표팀 해산→홍명보 감독 사임→박항서 단장 대국민 사과…대한민국 2026년 북중미월드컵 '막' 내렸다

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[사포판(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 2026년 북중미월드컵이 막을 내렸다.

Advertisement

대한축구협회 관계자는 29일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 "대표팀은 해단식을 했다. 비행편에 맞춰 이동할 계획이다. 다만, 박진섭(저장) 조규성(미트윌란) 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)는 소속팀 사정으로 따로 움직일 것"이라고 말했다.

한국은 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 첫 경기에서 체코(2대1 승)를 잡고 환호했지만, 멕시코(0대1 패)-남아공(0대1 패)에 연달아 패하며 3위로 떨어졌다. 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 32강 직행권을 얻지 못했다. 3위 와일드 카드를 노려야 했다. 간절한 마음이었다. 선수단은 32강 진출에 대한 희망을 버리지 않고 훈련도 성실히 소화했다. 그러나 하늘은 홍명보호를 외면했다. 모든 '경우의 수'가 철저히 틀어졌다. 결국 한국은 조별리그에서 짐을 싸게 됐다.

사진=연합뉴스

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

'새드 엔딩'이었다. 이날 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 공식 사퇴를 선언했다. 그는 훈련장에서 진행한 공식 기자회견에서 "대한민국 축구를 사랑해주시고 언제나 대표팀을 응원해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드립니다. 저는 오늘 대한민국 축구 국가대표팀 감독직에서 물러나고자 합니다. 대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었습니다. 하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았습니다. 제가 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각을 했습니다"라며 사퇴를 공식화했다.

Advertisement

지난 2024년 7월, 한국 A대표팀 사령탑에 오른 홍 감독은 임기를 채우지 못한 채 불명예 퇴진했다. 그는 당초 2027년 1∼2월 열리는 사우디아라비아 아시안컵까지 2년 6개월 시간을 부여받았지만, 그 기간을 다 채우지 못했다.

Advertisement

홍 감독은 "지난 2년 동안 저는 늘 같은 질문을 스스로에게 던졌습니다. 이 선택이 대한민국 축구를 위한 선택인가, 대표팀의 중요한 결정을 내릴 때도, 선수를 선택할 때도, 훈련을 준비하고 경기를 치를 때도 그런 질문만큼은 놓지 않았습니다"라고 돌아봤다.

그는 "모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였습니다. 감독이란 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 어쩔 수 없는 자리라고 생각합니다. 그래서 오늘 설명보다 책임을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰습니다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했습니다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있습니다. 끝까지 함께해준 선수들과 코칭스태프, 지원스태프, 그리고 대표팀을 위해 묵묵히 희생해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 대표팀 감독이라는 자리를 내려놓습니다. 하지만 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓는 것은 아닙니다. 우리 대표팀이 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장해 나아가기를 진심으로 응원하겠습니다. 감사합니다"라며 고개 숙여 인사했다.

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

박항서 대한축구협회 월드컵 지원단장도 대한축구협회를 대표해 대국민 사과했다. 박 단장은 "2026년 북중미월드컵에서 국민들의 기대에 미치지 못하는 성적을 내게 된 것에 대해 월드컵 대표팀 단장으로서 대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 선수들과 코칭스태프, 지원스태프는 그동안 최선을 다해 대회를 준비했지만 국민 성원에 보답하는 성과를 내는 데 실패했습니다. 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록 대한축구협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 향해 나아가야 할 것으로 생각합니다. 대회기간 동안 아낌없는 성원을 보내주신 팬들께 감사드리며 다시 한 번 머리속여 사과 드립니다. 감사합니다. 고생 많으셨습니다"라며 일어나 사과했다.

Advertisement

한편, 홍 감독은 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다. 조현우(울산) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(페예노르트) 황희찬(울버햄튼) 백승호(버밍엄시티) 김문환(대전) 이강인(파리생제르맹) 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명과 함께한다.

사포판(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com