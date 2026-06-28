최우식, 흑인 팬 차별 논란에 사과 "시간 짧아 놓쳐, 다시 만날 수 있길"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 최우식이 프랑스 파리 패션쇼 현장에서 불거진 '흑인 팬 차별' 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

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최우식은 28일 자신의 소셜미디어를 통해 영문 입장문을 게재하며 논란에 대한 해명에 나섰다.

그는 "Sorry if I missed you! I tried to sign as many autogtaphs as I could, but time was hust too short. I really hope we can meet again next time! (제가 당신을 놓쳤다면 죄송합니다. 최대한 많은 사인을 해드리려고 했지만 시간이 너무 짧았습니다. 다음에 다시 만날 수 있기를 진심으로 바랍니다)"라고 전했다.

이는 최근 온라인에서 제기된 '흑인 팬 패싱' 의혹을 의식한 것으로 풀이된다.

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앞서 지난 26일 한 흑인 여성은 자신의 소셜미디어를 통해 파리 패션쇼 현장에서 한 배우로부터 인종차별을 당했다고 주장하며 당시 상황이 담긴 영상을 공개했다.

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공개된 영상과 함께 그는 평소 좋아하던 배우에게 사인을 받기 위해 포스터와 피켓을 준비해 현장을 찾았지만, 해당 배우가 자신과는 눈도 마주치지 않은 채 다른 팬들에게만 사인을 해주고 자리를 떠났다고 주장했다.

이 여성은 "파리 패션쇼에서 최악의 경험을 했다. 나는 평소 '이거 인종차별이야'라고 쉽게 말하는 사람이 아니다. 이해가 안 되는 건 굳이 내 앞까지 와서 다른 팬들한테만 사인을 해줬다. 그 자리에 흑인은 나뿐이었다"고 토로했다.

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이후 온라인에서는 영상 속 배우가 최우식이라는 주장이 확산됐고, 일부 해외 팬들 사이에서는 그를 향한 비판이 이어졌다. 반면 일각에서는 당시 현장이 매우 혼잡했고, 짧은 시간 안에 많은 팬들과 인사를 나누는 과정에서 벌어진 상황일 수 있다는 반응도 나왔다.

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결국 최우식은 직접 입장문을 올리며 의도적인 차별은 아니었다는 취지로 해명했다. 그는 제한된 시간 안에 최대한 많은 팬들에게 사인을 해주려 했지만 미처 모든 팬을 챙기지 못한 점에 대해 아쉬움을 드러내며 사과의 뜻을 전했다.

한편 최우식은 지난 25일 프랑스 파리에서 열린 아미(AMI) 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 참석했으며, 현재 차기작인 tvN 드라마 '고래별' 촬영 일정을 이어가고 있다.