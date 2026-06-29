김병현 "홍명보에 예의 갖춰야" 소신 발언...김영광에 일침 가했다가 역풍

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[스포츠조선 김준석 기자] 메이저리그 투수 출신 김병현이 대한민국 축구대표팀 홍명보 감독을 향해 소신 발언을 했다가 오히려 거센 역풍을 맞고 있다.

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김병현은 28일 자신의 유튜브 채널을 통해 대한민국의 북중미 월드컵 32강 탈락과 관련한 발언을 하던 도중 최근 홍명보 감독을 둘러싼 비판적 분위기에 대해 개인적인 견해를 밝혔다.

김병현은 같은 스포츠인으로서 선배를 향한 날 선 비판이 안타깝다며 운을 떼며 최근 홍명보 감독을 직격한 국가대표 골키퍼 출신 김영광의 발언을 염두에 둔 듯한 발언을 이어나갔다.

앞서 김영광은 틱톡 라이브를 통해 월드컵 조별리그 상황을 언급하던 중 홍명보 감독을 향해 "홍명보 나가"라는 구호를 외쳐 화제를 모았다.

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이를 두고 김병현은 "아직 대회가 완전히 끝난 것이 아닌데, 운동을 했던 후배들이 선을 넘는 듯한 발언을 하는 것이 거슬렸다"고 불쾌감을 표출했다. 홍명보 감독과는 일면식도 없는 사이임을 강조하면서도, 동료 스포츠인으로서 예의를 갖춰야 한다는 점을 거듭 강조했다.

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김병현은 대표팀의 성적 부진에 대해 감독의 책임은 인정하면서도, 그 시점은 대회가 모두 종료된 이후여야 한다고 주장했다. 대회가 진행 중인 상황에서의 비판은 부적절하다는 논리였다.

김병현의 발언이 알려지자 축구 커뮤니티를 중심으로 갑론을박이 벌어지고 있다.

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"예의를 지켜라"는 말에 공감하는 의견도 있지만, 대한민국의 32강 진출 실패에 분노하던 다수의 팬들은 "현상황의 심각성을 잘못 인식하고 있다" "지금 예의가 중요한 시점이 아니다"란 의견으로 김병현에게 날선 반응을 드러내고 있다.

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공교롭게도 이 영상이 공개된 다음 날인 29일, 홍명보 감독은 월드컵 결산 기자회견을 통해 감독직을 사퇴했다.

narusi@sportschosun.com